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Гиркин заявил о новом «отрицательном наступлении» армии РФ

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  • 1.04.2023, 8:36
  • 8,370
Гиркин заявил о новом «отрицательном наступлении» армии РФ

Диверсант обещает скоро раскрыть подробности.

Российский диверсант Игорь Стрелков-Гиркин прокомментировал заявление Лукашенко о «завершении войны в Украине» и намекнул на новое «отрицательное наступление» армии РФ, передает dialog.ua.

31 марта Лукашенко в очередной раз заявил о «необходимости перемирия» в Украине, предложив «запретить переброску оружия для ВСУ».

Террорист Игорь Стрелков-Гиркин считает, что очередной призыв к перемирию от Лукашенко – демонстрация паники.

«Даже его куриных мозгов достаточно, чтобы реализовать весь военный и экономический взгляд накрывающего РФ и вместе с ней Беларусь», - прокомментировал террорист.

Он напомнил, что в Кремле отказываются признавать реалии войны и продолжают настаивать на том, что планы «СВО» выполнены и даже перевыполнены с опережением графика.

«К сожалению, не могу в открытом режиме поделиться некоторыми известиями с фронта», - намекнул он на очередной «отрицательный успех» армии РФ.

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