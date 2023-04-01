Как ускорить медленный Интернет в домашних условиях 1.04.2023, 9:15

1,142

Семь распространенных причин и способы их исправить.

Низкая скорость Интернет может мешать вашей работе и обучению, или просто стать испортить семейный вечер дома, когда вы собрались посмотреть фильм.

В общем, вы можете исправить медленное подключение к Интернету, если проблема в вас. Простой перезапуск роутера или телефона может иногда ускорить ваше соединение. Но низкая скорость на постоянной основе также может являться результатом проблем со стороны вашего провайдера.

Как правило, ваш модем или маршрутизатор (или оба) создают узкое место, если не работают должным образом – то же касается беспроводных шлюзов. Если оборудование слишком старое, оно может не поддерживать важные Интернет-протоколы. Повреждение оборудования, например неисправные порты или компоненты, также могут привести к замедлению.

Сайт techno.nv.ua перечислил самые распространенные проблемы и способы их устранения, чтобы повысить скорость.

Причины плохого Интернета

Есть много причин, почему ваш Интернет медленный. Возможно, у вашего интернет-провайдера возникли проблемы, ваша домашняя сеть нуждается в перезагрузке или вы просто слишком далеко от роутера.

Причин плохого интернета может быть много, некоторые из них:

Перегрузка сети

Если слишком много людей используют ту же сеть одновременно, это может привести к перегрузке сети, что приведет к снижению скорости.

Расстояние от источника сети

Чем дальше вы находитесь от источника сети, тем слабее сигнал и более высокая скорость Интернета.

Плохие погодные условия

Погодные условия, такие как буря, сильный дождь или снег, могут повлиять на подключение к Интернету, особенно для беспроводных сетей.

Препятствия

Препятствия от других электронных устройств, таких как микроволновые печи, беспроводные телефоны и другие сети Wi-Fi, могут привести к нарушению сигнала и замедлить работу Интернета.

Неисправное оборудование

Неисправное оборудование, например поврежденный модем или маршрутизатор, может привести к низкой скорости Интернета.

Ограниченная пропускная способность

Некоторые поставщики услуг Интернета (ISP) могут ограничивать пропускную способность, доступную для пользователей, что приводит к снижению скорости.

Устаревшая технология

Использование устаревшей технологии, например старого модема или маршрутизатора, может ограничить скорость вашего Интернета. Обновление нового оборудования может повысить скорость Интернета.

Важно определить причину плохого Интернета, чтобы определить наилучший способ решения проблемы.

Как исправить низкий интернет

Скорость Интернета означает скорость, с которой данные передаются или принимаются через Интернет-соединение. Обычно он измеряется в битах в секунду (бит/с), килобитах в секунду (Кбит/с), мегабитах в секунду (Мбит/с) или гигабитах в секунду (Гбит/с).

Скорость Интернета определяет, насколько быстро вы можете просматривать веб-страницы, загружать файлы, транслировать видео или музыку и выполнять другие действия в Интернете.

Высшая скорость Интернета обычно означает более быстрый доступ в Интернет и более плавную его работу.

Иногда пользователи могут столкнуться с плохим Интернетом, что снижает их производительность и удовольствие от использования Интернета. Это может быть вызвано большими причинами, включая недостаточную пропускную способность Интернет-провайдера, плохое качество соединения, перегрузку сети или устаревшее оборудование. Поэтому ускорение скорости Интернета может повысить его качество и обеспечить более комфортный и производительный онлайн-опыт.

Используйте упрощенные программы

Программы, менее интенсивно обрабатывающие данные и занимающие меньше места для хранения. Легкие программы созданы для работы даже при медленном подключении к Интернету.

Отключить автоматическое обновление

Автоматическое обновление для приложений не позволит им использовать ваши мобильные данные в фоновом режиме. Вы можете настроить устройство так, чтобы оно обновляло приложения только при подключении к Wi-Fi.

Уменьшить качество изображения

Вы можете изменить настройки качества изображения в программе камеры или в программах социальных сетей на более низкое качество. Это поможет уменьшить объем данных, используемых для загрузки или просмотра изображений.

Используйте режимы хранения данных

Многие мобильные устройства имеют режимы хранения данных, которые помогут уменьшить объем данных, используемых устройством. Эти режимы обычно сжимают изображения и видео и уменьшают объем данных, используемых программами в фоновом режиме.

Загружайте содержимое в автономном режиме

Если у вас плохое подключение к Интернету, загрузка содержимого для использования в автономном режиме может помочь вам сэкономить данные и получить доступ к нужному содержимому. Многие сервисы потоковой передачи, например Netflix и Spotify, имеют офлайн-режим, позволяющий загружать содержимое для дальнейшего использования.

Закройте программы, которые не используются

Запуск слишком много программ может замедлить работу устройства и использовать данные. Закройте приложения, которые не используются, чтобы освободить данные и улучшить производительность устройства.

Монитор данных

Используйте программу мониторинга данных, чтобы отслеживать использование данных и определять, какие программы используют больше всего данных. Это может помочь вам определить программы, которые необходимо ограничить или удалить.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».