Ядерное оружие может уже находиться в Беларуси 1 1.04.2023, 9:43

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Это влечет за собой две большие проблемы.

Ностальгия диктатора Лукашенко по ядерному оружию, похоже, воплотилась в реальность. Вот только чем это может обернуться для страны?

«Свободные Новости плюс» побеседовали с Павлом Мацукевичем, старшим исследователем Центра новых идей, бывшим дипломатом.

– Путин объявил о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси. Как ядерное оружие изменит статус страны?

– На данном этапе – никак. Беларусь не станет обладателем ЯО: речь идет не о его передаче под управление белорусского режима, а о размещении на территории Беларуси с контролем над ним России. В противном случае обе страны – и Беларусь, и Россия – станут злостными нарушителями договора о нераспространении ядерного оружия. Согласно этому договору, страны, обладающие ядерным оружием, обязуются никому не передавать ядерное оружия, а страны, которые не обладают им, обязуются не принимать ядерное оружие ни от кого. Если Беларусь получит в свое распоряжение ЯО, она автоматически становится нарушителем одного из основополагающих принципов международной безопасности.

Пример возможных последствий дает Северная Корея, все они санкционного характера — губительны для страны и репутации.

– Размещение ядерного оружия на территории РБ фактически означает создание российской военной базы. Не станет ли она удавкой для режима, которая исключает всякую вероятность геополитического маневра?

– Наверное, эта удавка сейчас беспокоит режим меньше, чем иные риски. В любом случае я вижу две большие проблемы, которые возникнут после появления на территории Беларуси российского ядерного оружия.

Первая: территория РБ станет мишенью для потенциального превентивного удара, чтобы уничтожить ядерное оружие. Нас возьмут на прицел.

Правда, в условиях большого регионального конфликта и той роли, которую в нем играет Беларусь, такой риск достаточно высок сам по себе. Пока в Беларуси находилось советское ядерное оружие – места его дислокации были целью американских ракет. История имеет обыкновение повторяться, как мы видим.

Вторая большая проблема как раз состоит в том, что появление ядерного оружия в Беларуси будет сопровождаться расширением российского военного присутствия. Обслуживанием и обеспечением советского ядерного оружия в то время, когда Беларусь уже стала независимым государством, занимались около 30 тысяч военнослужащих российских стратегических сил. К слову, тогда Беларусь располагала восьмым в мире ядерным арсеналом, а в перерасчете единиц боеголовок на площадь нашей стран и население – являлась самой ядерной державой.

Понятно, что о таком масштабном увеличении присутствия российских военных речь сейчас не идет, но увеличение будет, и оно будет означать усиление российского контроля над Беларусью. По сути, вместе с ядерным зонтиком Беларусь получит полный контроль со стороны России за тем, что этот зонтик накрывает.

Существует и еще одна потенциальная проблема – риск, что ядерное оружие попадет под контроль белорусского режима. Кремль на это не пойдет, но Россия в состоянии войны, которая может закончиться для нее поражением и масштабной дестабилизацией. Если «Карфаген будет разрушен», то может возникнуть ситуация потери контроля над Беларусью и соответственно ядерным оружием, которой в теории можно воспользоваться.

Реалистичность такого сценария вызывает вопросы, и я на нем не настаиваю. Уверен в одном: Лукашенко рассчитывает пережить Путина и будет пытаться использовать любую дестабилизацию в России в своих интересах. При этом обладание ядерным оружием является его давней мечтой.

– Как это может произойти?

– При всех очевидных изъянах размещения ЯО у Лукашенко иная калькуляция. Думаю, он смотрит боеголовки как на элемент своей защиты и безопасности. Если мы сравним военный потенциал Беларуси с ядерным оружием с военным потенциалом Польши, стран Балтии и Украины, на территории которых его нет, то формальный баланс будет, наверное, в пользу Лукашенко.

Кроме этого, в какой-то не очень далекой перспективе он может начать разыгрывать перед Западом карту возможного вывода ядерного оружия с территории Беларуси.

– Как российское ядерное оружие изменит взаимоотношения официального Минска с Китаем? Китай выступил за мирное урегулирование войны в Украине, МИД РБ якобы тоже говорит про «конструктивный и взаимоуважительный диалог». Но Пекин словам никогда не верит, а после появления ядерного оружия в стране сохранит ли Беларусь «стратегическое партнерство»?

– Ядерное оружие вполне вероятно никак не скажется на белорусско-китайских отношениях. По крайней мере пока. На интересы Китая в Беларуси может повлиять приход войны, перемещение боевых действий на территорию Беларуси. Они сделают невозможным железнодорожный транзит товаров и грузов в Европу и обратно. Само по себе российское ядерное оружие никак транзиту не мешает.

По итогам визита в Москву председатель КНР Си Цзиньпин и Путин подписали заявление, в котором говорится, что ядерные державы не должны размещать ядерное оружие за пределами своей национальной территории. Россия, получается, открыто нарушает договоренности с Китаем. Могу себе представить, что это нарушение может быть частью других непубличных и более важных договоренностей между Путиным и Си Цзиньпином, достигнутых в ходе неформального общения у камина с глазу на глаз.

Кроме этого, то, что Путин анонсирует к лету, уже может быть реализовано. Соглашусь с мнением отдельных экспертов, что теоретически оружие уже может находиться на территории Беларуси, или в процессе передачи. Этого нельзя исключать — Черчилль говорил, что на войне любую правду должен сопровождать эскорт лжи, а Кремль как раз воюет. В любом случае, думаю, что Китай по этому поводу не станет устраивать больших международных сцен.

С точки зрения России, это перемещение ядерных боеголовок из пункта А в пункт Б по российской территории, которая называется Беларусью. Китай может с этим внутренне не соглашаться, но вряд ли сейчас станет оспаривать, когда Кремль в том числе в китайских интересах ломает мировой порядок, отвлекая на себя гнев и силы Запада.

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