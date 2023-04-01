Соловьев опозорился, устроив истерику из-за Второй мировой войны 5 1.04.2023, 9:53

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Пропагандист устроил дебаты о взятии Берлина, пока армия РФ девять месяцев «берет» Бахмут.

На российском телевидении устроили дебаты относительно того, кто на самом деле освобождал Берлин от нацистов в 1945-м году. В РФ очень гордятся победой коалиции во Второй мировой, однако хотят, чтобы лавры победителей принадлежали только СССР и России, которая является его правопреемницей.

Об этом пропагандисты говорили в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым». Его ведущий отличился тем, что оскорбил главу Бундестага Бербель Бас, передает obozrevatel.com.

В эфире показали отрывок выступления главы немецкого парламента, после чего на нее набросился Соловьев.

«Эксперты» в студии начали поддакивать пропагандисту, выставляя все так, что якобы только советские войска освобождали немецкие города, а британцы якобы лишь «сбежали с фронта через Дюнкерк в 1940-м году».

После этого пропагандист вовсе вышел из себя и обвинил британские войска в «уничтожении Дрездена», а королевскую семью и британских футболистов – в «демонстрации нацистского приветствия».

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