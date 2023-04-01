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Россию хотят изгнать из Совбеза ООН: внесена резолюция

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  • 1.04.2023, 10:05
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Россию хотят изгнать из Совбеза ООН: внесена резолюция

С инициативой выступили два влиятельных конгрессмена США.

Два влиятельных конгрессмена США от Республиканской и Демократической партий США, представители так называемой Хельсинской комиссии Джо Уилсон и Стив Коэн инициировали процесс изгнания России из Совета безопасности ООН.

Об этом Уилсон сообщил на своем официальном аккаунте в Twitter 1 апреля.

«Россия совершила массовые зверства на Украине и поэтому по определению не соответствует требованиям членства в Совете Безопасности ООН. Мы с Коэном подали резолюцию об исключении России из СБ ООН», - написал американский конгрессмен.

Он также обнародовал отрывок резолюции. В нем говорится о том, что Россия, ведя агрессивную захватническую войну против соседней страны, нарушает принципы ООН.

Упомянули конгрессмены то, что российская агрессия направлена в основном на гражданское население Украины, зафиксированы массовые факты применения россиянами в отношении украинцев убийств, пыток, сексуального насилия, депортации, в том числе, детей.

Уилсон с Коэном в своей резолюции также обратили внимание на нарастающий градус ядерных угроз со стороны Москвы. Такое вопиющее поведение РФ, уверены конгрессмены США, является основанием для исключения России из СБ ООН.

Отметим, что с сегодняшнего дня, с 1 апреля 2023 года будет председательствовать в Совете безопасности ООН. Возглавлять организацию страна-агрессор будет ровно месяц в рамках плановой ротации. Киев и его союзники считают это недопустимым.

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