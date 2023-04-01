Россию хотят изгнать из Совбеза ООН: внесена резолюция 2 1.04.2023, 10:05

4,666

С инициативой выступили два влиятельных конгрессмена США.

Два влиятельных конгрессмена США от Республиканской и Демократической партий США, представители так называемой Хельсинской комиссии Джо Уилсон и Стив Коэн инициировали процесс изгнания России из Совета безопасности ООН.

Об этом Уилсон сообщил на своем официальном аккаунте в Twitter 1 апреля.

Russia has committed mass atrocities in Ukraine and therefore, by definition, they do not meet the membership requirements for the UN Security Council. @RepCohen and I reintroduced legislation to remove Russia from the UN Security Council. pic.twitter.com/3XIB5dYbBn — Joe Wilson (@RepJoeWilson) March 31, 2023

«Россия совершила массовые зверства на Украине и поэтому по определению не соответствует требованиям членства в Совете Безопасности ООН. Мы с Коэном подали резолюцию об исключении России из СБ ООН», - написал американский конгрессмен.

Он также обнародовал отрывок резолюции. В нем говорится о том, что Россия, ведя агрессивную захватническую войну против соседней страны, нарушает принципы ООН.

Упомянули конгрессмены то, что российская агрессия направлена в основном на гражданское население Украины, зафиксированы массовые факты применения россиянами в отношении украинцев убийств, пыток, сексуального насилия, депортации, в том числе, детей.

Уилсон с Коэном в своей резолюции также обратили внимание на нарастающий градус ядерных угроз со стороны Москвы. Такое вопиющее поведение РФ, уверены конгрессмены США, является основанием для исключения России из СБ ООН.

Отметим, что с сегодняшнего дня, с 1 апреля 2023 года будет председательствовать в Совете безопасности ООН. Возглавлять организацию страна-агрессор будет ровно месяц в рамках плановой ротации. Киев и его союзники считают это недопустимым.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».