Лидера группы «Ногу свело!» Макса Покровского объявили в России «иноагентом» 1.04.2023, 10:25

Музыкант в своем творчестве неоднократно выступал против войны.

В России фронтмена группы «Ногу свело!» Максима Покровского объявили иноагентом. Об этом стало известно из обновленных данных в реестре Минюста РФ от 31 марта 2023 года.

Россияне обвинили Макса в том, что он якобы сотрудничает с иностранными структурами, а также в выступлениях в поддержку Украины.

«М.С. Покровский открыто выступал в поддержку недружественной страны - Украины, активно взаимодействовал с иностранными структурами, негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации, принимал участие в сборе средств в поддержку Украины», - объяснили в пресс-службе Минюста РФ.

Кто такой Макс Покровский

54-летний советский и российский композитор, музыкант, фронтмен и автор песен группы «"Ногу свело!» Макс Покровский уже почти 4 года живет в США.

После 24 февраля 2022 года музыкант неоднократно высказывался в поддержку Украины, а также собирал средства, чтобы помочь беженцам.

Не обходит стороной тему войны Макс Покровский и в своем творчестве. Например, в 2022 году у группы «Ногу свело!» вышла композиция под названием «Поколение Z».

Судя по тексту, артист пытался донести до слушателей то, что они уже потеряли и что еще могут потерять из-за слепой веры пропаганде. В том же году была представлена еще одна обсуждаемая песня - «Украина». Многие не поняли ее посыл, поскольку в тексте поется: «Украина, моя вторая половина…»

Слушатели раскритиковали Макса за то, что он якобы скрыто продвигает в своем творчестве нарратив того, что Украина - это не отдельное государство, а чья-то часть.

Напомним, лидер группы «Ногу свело!» заявил, что артисты-молчуны хуже тех, кто открыто поддерживает войну.

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