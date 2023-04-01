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Гиркин предсказал «скачок» на фронте, который станет крахом для РФ

  • 1.04.2023, 11:59
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Гиркин предсказал «скачок» на фронте, который станет крахом для РФ

Долго ждать не придется.

Российская армия оказалась на пороге разгрома в войне против Украины. Вскоре оккупанты «посыпятся». На этом намекнул 1 апреля диверсант ФСБ РФ, осужденный военный преступник Игорь Гиркин (Стрелков), передает dialog.ua.

Он отметил, что практически перестал комментировать ситуацию на фронтах, так как там сейчас наблюдается некая стабилизация ситуации, но с негативным для ВС РФ тренде.

«Ситуация на фронте и в тылу объективно не изменяется, она стабильно и предсказуемо ухудшается. Поэтому терпеливо жду, когда очередной «качественный скачок» сменит нынешнюю… стагнацию. По моей информации, и по ощущениям, долго ждать не придется», - написал Стрелков.

По всей видимости, тревожится российский диверсант из-за грядущего украинского контрнаступления. Последние месяцы Киев при помощи союзников накапливал технику и боеприпасы, и формировал большой «бронированный кулак» для прорыва российского фронта.

Есть большая вероятность, что российская оборона не устоит. Ожидается, что большое контрнаступление ВСУ начнется уже в апреле - мае.

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