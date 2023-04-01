Стало известно, как на самом деле в Китае относятся к Путину и РФ 1.04.2023, 12:20

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Жители КНР не разделяют официальных нарративов.

Жители КНР не разделяют пророссийских нарративов официальных властей в Пекине. Многие даже из тех граждан Китая, которые симпатизировали российскому диктатору Путину в начале полномасштабного вторжения, не понимают его.

Al Jazeera опубликовала материал о том, как китайцы воспринимают войну России с Украиной.

Издание пообщалось не с чиновниками или пропагандистами, а со студентами и менеджерами в частных компаниях, и их мнения не совпадают с официальным китайским пророссийским нарративом.

Из этих соображений все имена и фамилии в статье изменены для безопасности собеседников.

«Россия уверяла, что украинцев нужно освободить от нацизма. С тем, как идут бои, не очень похоже, чтобы русский народ действительно рвался это сделать, - говорит 41-летний Ся Лян-Хоу. ― Президент России постоянно говорит, что противостоит плану НАТО окружить РФ и Китай. Но если этот блок действительно столь угрожает стране, желание россиян воевать сейчас должно быть несколько больше».

Также Лян-Хоу разочарован тем, что «такая большая и могучая страна» уже больше года не может разбить войска значительно меньшей Украины, а в последние месяцы вообще не демонстрирует заметных успехов. Поэтому вместо того, чтобы показать, насколько Россия сильна, эта война продемонстрировала, что на самом деле это колос на глиняных ногах.

Слабость Москвы и стала одной из ключевых причин того, почему рядовые китайцы постепенно перестают симпатизировать россиянам.

Другая причина – высокие жертвы среди гражданского населения Украины и атаки на украинскую инфраструктуру.

«Такое впечатление, что цель России – нанести украинцам как можно больше страданий», – говорит собеседник Al Jazeera, назвавшийся Тай-Юань Ванем.

Поддерживать это он отказывается и считает, что большинство китайцев сейчас уже убеждены, что затеянная РФ война была ошибкой.

Позиция китайцев относительно войны в Украине зависит от того, имеют ли люди доступ к альтернативной информации, а не только к пропаганде, распространяемой государственными медиа.

Однако даже те, кто потребляет в большинстве своем такие новости, воспринимают неформальный союз России и Китая как политическую игру руководителей этих стран. Тесных связей между русским и китайским народами нет. Мало кто в Китае внимательно следит за событиями в Москве и переживает за судьбу соседей, пишет Al Jazeera.

«Да и если бы мы были близкими, Китаю лучше всего было бы наблюдать за этой войной на расстоянии, ― говорит герой материала Фанг, который когда-то учился в Украине. ― Как показывают недавние события, даже культурная близость между народами не защищает от того, что один может напасть на другого, не имея на то веских причин».

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