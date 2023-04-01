Названы три эффективных способа отвадить «непрошенных гостей» от балкона 1.04.2023, 12:25

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Голуби и другие пернатые больше не вернутся.

Голуби встречаются повсеместно и любят вить гнезда на людских балконах. А все потому что там есть, чем поживиться - особенно на тех балконах, где люди хранят еду. Однако эти птицы могут быть переносчиками разных бактерий и инфекций, поэтому специалисты рекомендуют прогонять их, пишет УНИАН.

Чем можно отпугнуть птиц от окон - лучшие методы борьбы

На самом деле, отпугнуть голубей с балкона не так уж и сложно. Достаточно знать несколько правил, которые помогут вам в борьбе с птицами и сделают так, чтобы пернатые больше не возвращались.

Ультразвук

Наверняка вы слышали, что большинство животных боятся ультразвука. Он их отпугивает и заставляет навсегда забыть о том месте, где они были. Этот же способ можно применить и в борьбе с голубями. Они также очень его боятся, поэтому улетят прочь с вашего балкона. Так что, если вы не знаете, как отпугнуть голубей звуком - используйте именно такую волну.

Красный перец от голубей

Голуби не переносят резкие запахи, поэтому рекомендуется посыпать балкон и подоконник пряными специями - гвоздикой, красным и черным перцем, корицей, шафраном, карри. Однако если вы любите держать окна на постоянном проветривании, периодически стоит подсыпать смеси, так как они могут развеяться на ветру.

Вода

Голуби, как и кошки, очень боятся воды. Поэтому если вы заметили птиц на своем балконе, смело опрыскайте их холодной водой. Не используйте для таких целей кипяток, чтобы не навредить птице.

Эти способы помогут вам в борьбе с голубями. При этом важно помнить, что птицы прилетают туда, где тепло, и есть еда. Поэтому в первую очередь вам нужно убрать с балкона всю пищу, пледы, подстилки и прочую атрибутику, которая там может храниться.

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