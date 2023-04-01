закрыть
1 апреля 2023, суббота, 12:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Названы три эффективных способа отвадить «непрошенных гостей» от балкона

  • 1.04.2023, 12:25
  • 1,130
Названы три эффективных способа отвадить «непрошенных гостей» от балкона

Голуби и другие пернатые больше не вернутся.

Голуби встречаются повсеместно и любят вить гнезда на людских балконах. А все потому что там есть, чем поживиться - особенно на тех балконах, где люди хранят еду. Однако эти птицы могут быть переносчиками разных бактерий и инфекций, поэтому специалисты рекомендуют прогонять их, пишет УНИАН.

Чем можно отпугнуть птиц от окон - лучшие методы борьбы

На самом деле, отпугнуть голубей с балкона не так уж и сложно. Достаточно знать несколько правил, которые помогут вам в борьбе с птицами и сделают так, чтобы пернатые больше не возвращались.

Ультразвук

Наверняка вы слышали, что большинство животных боятся ультразвука. Он их отпугивает и заставляет навсегда забыть о том месте, где они были. Этот же способ можно применить и в борьбе с голубями. Они также очень его боятся, поэтому улетят прочь с вашего балкона. Так что, если вы не знаете, как отпугнуть голубей звуком - используйте именно такую волну.

Красный перец от голубей

Голуби не переносят резкие запахи, поэтому рекомендуется посыпать балкон и подоконник пряными специями - гвоздикой, красным и черным перцем, корицей, шафраном, карри. Однако если вы любите держать окна на постоянном проветривании, периодически стоит подсыпать смеси, так как они могут развеяться на ветру.

Вода

Голуби, как и кошки, очень боятся воды. Поэтому если вы заметили птиц на своем балконе, смело опрыскайте их холодной водой. Не используйте для таких целей кипяток, чтобы не навредить птице.

Эти способы помогут вам в борьбе с голубями. При этом важно помнить, что птицы прилетают туда, где тепло, и есть еда. Поэтому в первую очередь вам нужно убрать с балкона всю пищу, пледы, подстилки и прочую атрибутику, которая там может храниться.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Профсоюзники-синеблузники
Профсоюзники-синеблузники Ирина Халип
Ядерный заряд для наших одуванчиков
Ядерный заряд для наших одуванчиков Владимир Халип
Нельзя ослаблять хватку на шее Лукашенко
Нельзя ослаблять хватку на шее Лукашенко Артем Черников
Китай открыл кастинг на роль преемника Путина
Китай открыл кастинг на роль преемника Путина Владимир Фесенко