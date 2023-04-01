Папа римский Франциск пошутил после выписки из больницы

Папа римский Франциск пошутил после выписки из больницы1
- 1.04.2023, 12:41
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На выходе понтифик пообщался с верующими и журналистами.
Папа римский Франциск выписан из римской больницы «Джемелли», куда он был госпитализирован в минувшую среду с респираторной инфекцией, сообщает телеканал Rai News.
При выходе из больницы понтифик остановился, чтобы поговорить с журналистами и собравшимся около входа верующими. Он отвечал на вопросы и шутил.
— Как вы себя чувствуете? - спросили у Франциска.
— Все еще жив, знаете ли, — с улыбкой ответил он.
Напомним, на минувшей неделе у понтифика были трудности с дыханием, однако ковид у него не был обнаружен. Франциск провел в больнице три дня.
Сейчас в рабочем графике 86-летнего Франциска особенно много событий — с учетом подготовки к Пасхе, которая в этом году будет отмечаться 9 апреля.
В эти выходные в Ватикане должна состояться служба по случаю входа Господня в Иерусалим (или месса Пальмового воскресенья).