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Скабеева в прямом эфире «взорвалась» из-за слов о возможностях русского оружия

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  • 1.04.2023, 12:46
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Скабеева в прямом эфире «взорвалась» из-за слов о возможностях русского оружия

Пропагандистка набросилась на «эксперта», рассуждавшего об уничтожении «Леопардов».

Российская пропагандистка Ольга Скабеева не выдерживает слов своих «экспертов», которые заявляют о мощи российской армии, которая якобы может уничтожить переданные ВСУ танки Leopard, передает dialog.ua.

Один из гостей студии пропагандистки уверял зрителей, что старый Т-64 и Leopard-2 А6 одинаково уязвимы для комплексов «Корнет».

«Броню бортовую этого замечательного Leopard – посмотрите, у него нет даже бортовой динамической защиты – спокойной пробивает даже Т-62М своей 115-мм пушкой», - заявил гость.

Однако Скабеева перебила его, заявив, что воюющие против Украины оккупанты «жутко злятся», когда пропаганда рассказывает об их мощи, называя противника «чушью» и «ерундой».

«После Харьковской области… упаси нас Господь рассуждать на тему того, что у украинцев ничего не получится. Но нужно не верить, а готовиться. Они не остановятся», - призналась Скабеева.

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