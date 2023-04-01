закрыть
1 апреля 2023, суббота, 14:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Наступление Герасимова на Украину обернулось полным провалом

  • 1.04.2023, 13:19
  • 3,728
Наступление Герасимова на Украину обернулось полным провалом

Британская разведка раскрыла детали фиаско армии РФ.

Зимнее наступление российской армии, длившееся 80 дней, закончилось неудачей. Валерий Герасимов потерял десятки тысяч мобилизованных.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, начальник Генерального штаба России генерал Валерий Герасимов 11 января 2023 года принял личное командование «специальной военной операцией» в Украине.

По данным британской разведки, командование Герасимова характеризовалось попыткой начать общее зимнее наступление с целью расширения российского контроля над всем регионом Донбасса. «Восемьдесят дней спустя становится все более очевидным, что этот проект потерпел неудачу», - говорится в сообщении.

На нескольких направлениях вдоль Донбасского фронта российские силы добились лишь незначительных успехов ценой десятков тысяч жертв, в значительной степени растратив свое временное преимущество в личном составе, полученное в результате осенней «частичной мобилизации».

«Существует реальная вероятность того, что Герасимов после десяти лет работы на посту начальника Генштаба раздвинет границы допустимых поражений политического руководства России», - отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, по данным британской разведки, атака российских войск на город Бахмут на Донбассе практически застопорилась. В первую очередь, это результат крайнего истощения российских сил.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Профсоюзники-синеблузники
Профсоюзники-синеблузники Ирина Халип
Ядерный заряд для наших одуванчиков
Ядерный заряд для наших одуванчиков Владимир Халип
Нельзя ослаблять хватку на шее Лукашенко
Нельзя ослаблять хватку на шее Лукашенко Артем Черников
Китай открыл кастинг на роль преемника Путина
Китай открыл кастинг на роль преемника Путина Владимир Фесенко