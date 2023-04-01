Белорус поймал в Вилейском водохранилище 30-килограммового толстолобика 1.04.2023, 13:45

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Рыбак был уверен, что это сом.

Рыбак Юрий Хахонин выловил на Вилейском водохранилище 30-килограммового толстолобика, пишет Fishing.by.

Толстолобик был пойман случайно, во время рыбалки на спиннинг с берега в районе деревни Сосенки, отметило издание.

— Закинул в очередной раз удочку, через некоторое время почувствовал, что леска натянулась и подсек. Тут и понял: на крючке достойный противник. Боролся с ним около получаса, до последнего был уверен, что там сом. Очень удивился, когда подтянул к берегу большого толстолобика, — рассказал Юрий Хахонин.

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