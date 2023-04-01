закрыть
1 апреля 2023, суббота, 14:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорус поймал в Вилейском водохранилище 30-килограммового толстолобика

  • 1.04.2023, 13:45
  • 1,958
Белорус поймал в Вилейском водохранилище 30-килограммового толстолобика

Рыбак был уверен, что это сом.

Рыбак Юрий Хахонин выловил на Вилейском водохранилище 30-килограммового толстолобика, пишет Fishing.by.

Толстолобик был пойман случайно, во время рыбалки на спиннинг с берега в районе деревни Сосенки, отметило издание.

— Закинул в очередной раз удочку, через некоторое время почувствовал, что леска натянулась и подсек. Тут и понял: на крючке достойный противник. Боролся с ним около получаса, до последнего был уверен, что там сом. Очень удивился, когда подтянул к берегу большого толстолобика, — рассказал Юрий Хахонин.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Профсоюзники-синеблузники
Профсоюзники-синеблузники Ирина Халип
Ядерный заряд для наших одуванчиков
Ядерный заряд для наших одуванчиков Владимир Халип
Нельзя ослаблять хватку на шее Лукашенко
Нельзя ослаблять хватку на шее Лукашенко Артем Черников
Китай открыл кастинг на роль преемника Путина
Китай открыл кастинг на роль преемника Путина Владимир Фесенко