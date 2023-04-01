Турецкоподданный «ватан» Вероника Ольхова, planeta.press

1.04.2023, 13:51

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Эрдоган манипулирует Путиным ради очков в предвыборной гонке.

Всеобщие выборы (парламента и президента) в Турции, которые пройдут 14 мая, станут определяющими как для страны, так и для Черноморского региона в целом. Реджеп Тайип Эрдоган находится у власти уже 20 лет в статусе президента/премьер-министра. А народ так толком и не получил того, за что голосовал еще в самом начале.

Итак, каким бы ни был авторитарным турецкий лидер, сменяемость власти там вполне реальна. Первый по-настоящему серьезный звоночек для Эрдогана прозвенел в 2017 году после того, как он успешно «провернул» через референдум конституционную реформу, расширив свои полномочия. На улицы вышли тысяч людей, протестуя против фактически узурпации власти. Даже провели марш протеста от Анкары до Стамбула, пройдя 450 км по июньской жаре. Одним из лидеров движения стал глава Республиканской народной партии, созданной еще Ататюрком, Кемаль Кылычдароглу. Акция хоть и была безуспешной, но стала мощным сигналом. Особенно в контексте провальной «попытки переворота» 2016 года, который привел к масштабным репрессиям. Оппозиционеры показали, что молчать не будут.

Вторым звоночком стали выборы мэра Стамбула в 2019 году, когда оппозиционер Экрем Имамоглу одержал победу. Эрдогану это не понравилось, менее чем через месяц избирком аннулировал результаты выборов, а на повторном голосовании Имамоглу выиграл с еще бОльшим отрывом. В том же году мэром Анкары стал оппозиционный кандидат Мансур Яваш. Хотя в консервативных государствах мэрами столиц и крупнейших городов довольно часто становятся оппозиционные и демократические кандидаты, для Эрдогана результаты этих выборов стали политической пощечиной. Он не получил контроль над двумя ключевыми городами страны.

Предстоящие всеобщие выборы для Эрдогана станут настоящим испытанием. Его экономическая политика поставила страну на грань коллапса. Еще в 2011 году он пообещал вывести Турцию в ТОП-10 крупнейших экономик мира в 2023 году. Этот год настал, а вместе с ним и продолжающаяся ни один месяц девальвация лиры, рост цен (особенно на продукты питания и транспорт), а также снижение Центробанком Турции учетной ставки. Главный финансовый регулятор действует в фарватере президента, а не законов экономики.

И если экономические проблемы можно было предвидеть, предотвратить или, в конце концов, смягчить негативные последствия, то природная стихия неподвластна ни одному лидеру, даже авторитарному. В случае с Эрдоганом, она (как и экономика) сыграла злую шутку. Он и его Партия справедливости и развития пришли к власти в 2002 году. Лейтмотивом избирательной кампании были провальные действия властей по устранению последствий сильнейшего Измитского землетрясения 1999 г., в котором погибли по меньшей мере 17,2 тысячи человек, а также экономический кризис 2001 года.

Бумерангу для возвращения понадобилось чуть больше 20 лет. Инфляция в стране достигла 85% (рекорд за 24 года), а февральское землетрясение в Газиантепе, жертвами которого стали только в Турции более 50 тысяч человек, еще больше подкосило рейтинг. Многие винят в большом количестве погибших и разрушений власти и застройщиков. И доля правды в этом есть, ведь строительные нормы утверждают власти, а средний и крупный бизнес в авторитарной стране не может развиваться без благословения высших чиновников. Согласно опросам, 34% жителей Турции винят в случившемся скорее правительство, а только 26,9% – застройщиков. Обратная сторона медали авторитаризма — лидеру приписывают не только все успехи, но и все провалы. При этом 46,2% сторонников Эрдогана возлагает ответственность исключительно на застройщиков.

Итак, на финишную прямую избирательной гонки Реджеп Эрдоган выходит с рейтингом 44%. Для победы в первом туре необходимо преодолеть 50%-й барьер. У его основного конкурента — единого кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу — 56%.

Кылычдароглу получил мандат доверия от оппозиционной «Народной коалиции», в которую входят 6 политических сил. Мэры Стамбула и Анкары отказались от баллотирования, поскольку им пришлось бы уйти в отставку. Оппозиция в случае победы обещает отменить поправки в Конституцию 2017 г., переориентировать внешнюю политику на Запад и наладить отношения с союзниками по НАТО, а также отказаться от экономической политики Эрдогана и вернуть свободу слова. Учитывая протестный потенциал турецкого народа и ситуацию в экономике, у оппозиционного кандидата есть реальные шансы выиграть выборы.

Единственный козырь, который остался у Эрдогана, это внешняя политика. Он вполне успешно позиционирует себя лидером тюркского мира и Черноморского региона. Конвертирует он в свои успехи и войну в Украине. Здесь и реклама турецких БПЛА, и имидж посредника в переговорах по экспорту зерна и освобождению пленных, и дешевый российский газ, и посредничество между Кремлем и Западом. Ведь президент России Владимир Путин после выдачи международного ордера на арест становится нерукопожатым в цивилизованном мире. И Эрдоган готов этим воспользоваться, преподнося отношения с Путиным, как готовность пойти на все ради мира. Такой себе геополитический «Терминатор».

На днях в интервью турецкой прессе он заявил, что Путин может посетить Турцию 27 апреля для открытия атомной электростанции «Аккую», которую строил «Росатом». Хозяин Кремля легко может воспользоваться этим мероприятием как «триумфальным возвращением» на мировую арену. Тем более, что Турция не ратифицировала Римский статут и арест с выдачей в Гаагу ему не грозит. Два диктатора, на первый взгляд, заинтересованы в дружбе.

Ситуация win-win. Но только на первый взгляд. Кремль не был бы собой, если б не было в ключевой стране до неприличия пророссийской партии. В Турции таковой является партия с красноречивым названием «Vatan» («Родина»). Ее лидер Догу Перинчек в случае победы обещает вывести Турцию из НАТО и развернуть геополитический вектор в сторону России и Китая. Он признает Крым и новозахваченные украинские территории частью РФ и намерен бороться с антироссийскими санкциями. В предыдущие годы его партия набирала на выборах не более 0,35% голосов. Но это не принципиально. Главное — управляемые хаос и напоминание о том, что Кремль бдит и в любой момент готов подорвать политическую ситуацию. Ручная обезьянка, которая может запустить неприятные для Эрдогана процессы. Например, антиправительственный протест. А в оппозиции к Эрдогану находятся не только либералы, но и левая Демократическая партия народов (третья по числу мандатов в парламенте), которая отстаивает права национальных меньшинств. Прежде всего курдов.

Кроме того, туркам уже приелся образ геополитического мачо. Они и так знают, что их страна имеет немалый вес в мировом сообществе. И все бы ничего, но турки – не россияне и победа телевизора над холодильником не гарантирована. А если даже телевизор и победит, то победа будет неубедительна.

Вероника Ольхова, planeta.press

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