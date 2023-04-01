Депутат Госдумы РФ Миронов опозорился в споре с украинским дипломатом

Депутат Госдумы РФ Миронов опозорился в споре с украинским дипломатом2
- 1.04.2023, 14:19
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Россиянина вывела из себя меткая цитата Владимира Высоцкого.
Глава фракции «Справедливая Россия - За правду» в Госдуме РФ, ярый путинист и разжигатель войны против Украины Сергей Миронов поспорил в Twitter с украинским дипломатом Александром Щербой. В ходе скандала он продемонстрировал отсутствие не только воспитания, но и образования.
Внимание на инцидент обратил ресурс «ІнфоВійська України».
Путинист Миронов выступил против предложений белорусского диктатора срочно объявить перемирие в войне РФ против Украины.
«Лукашенко сегодня предложил «Минск-3». Чем закончились первые два, мы помним. Не надо!» - написал одиозный депутат РФ. Он начал обвинять Украину и ее западных союзников в том, что они якобы использовали Минские договоренности «для подготовки к войне» и тут же призывал захватить весь Донбасс.
Экс-посол Украины в Австрии Щерба, комментируя новый агрессивный выпад путиниста Миронова, привел ему меткую цитату из произведения Владимира Высоцкого, в котором высмеивалась ложь советской пропаганды.
«Разошелся, так и сыплет:
Треугольник будет выпит,
Будь он хоть параллелепипед,
Или круг, ядрена вошь!»
Миронов в ответ признался, что не понял, о чем речь. Более того, он начал оскорблять автора.
«И что это такое? Бездарность!» - выдал российский депутат.
Щерба его тут же просветил.
«Это Высоцкий, при**рок! Ты хоть какое-то представление о своей собственной культуре имеешь?» - поинтересовался украинский дипломат.
В ответ на это депутат-путинист быстро удалил диалог с Щербой, однако скриншоты успели уже разлететься по Сети.