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Новые евросанкции против Минска застряли, несмотря на заявления о российском ядерном оружии

  • 1.04.2023, 15:45
Новые евросанкции против Минска застряли, несмотря на заявления о российском ядерном оружии

На фоне этого президент Литвы сделал заявление.

Заслуживающие доверия источники Европейского редактора «Радио Свобода» Рикардо Юзвяка в Брюсселе сообщили, что дискуссий по поводу новых санкций ЕС против официального Минска после заявления Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси пока нет.

По словам источников Рикардо Юзвяка, послы Евросоюза обсуждали санкции в отношении Беларуси вчера, 30 марта, но пока дискуссии остановились на вопросе возможности отмены санкций против белорусских калийных удобрений, и решение этого вопроса также не движется.

Что касается санкций в связи с возможным размещением в Беларуси ядерного оружия, новых предложений пока не поступало, сообщил Юзвяк свободе.

Сейчас ряд европейских стран пытается убедить Еврокомиссию в необходимости ослабить санкции в отношении официального Минска, в частности снять их с производителей удобрений.

По информации Рикардо Юзвяка, за вывод белорусских калийных удобрений из-под санкций выступают западноевропейские страны-Португалия, Бельгия, Нидерланды, Франция. Предлагается внести Беларусь наравне с Россией в пункт санкций, который в качестве исключения позволяет перевозить удобрения в третьи страны в том случае, если их будут использовать для выращивания продуктов питания.

Президент Литвы Гитанас Науседа недавно заявил, что Литва «не поддастся давлению с целью смягчения санкций против белорусского режима», и добавил, что против ослабления санкций выступают также страны Северной Европы и балтийские соседи Литвы.

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