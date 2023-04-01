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Минский «Интеграл» создает микросхемы для военной техники РФ

  • 1.04.2023, 16:01
  • 1,318
Минский «Интеграл» создает микросхемы для военной техники РФ

Завод работает на «оборонную» промышленность России.

Минский завод «Интеграл» интегрировался с «оборонной» промышленностью России. На сегодняшний день завод создает микросхемы для военной техники РФ.

Об этом сайту Charter97.org рассказал читатель:

«Как когда-то сказали «синие пальцы», «для самолетов наши микросхемы тяжеловаты», а вот для танков — как раз то, что нужно. Я, рабочий «Интеграла», против войны, мне мерзко, что косвенно приходится поддерживать военную агрессию, но и уволиться не могу, так как надо кормить семью».

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