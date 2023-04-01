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Эксперт: Си Цзиньпин видит глобальную слабость Путина

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  • 1.04.2023, 16:23
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Эксперт: Си Цзиньпин видит глобальную слабость Путина

Как Китай расценивает разговоры хозяина Кремля о применении ядерного оружия против Украины.

Председатель КНР Си Цзиньпин не позволит президенту России Путину использовать ядерное оружие в Украине. Такое мнение «Гордону» выразил исполнительный директор Украинского института будущего и советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.

- Ни в коем случае [не позволит]. Для него это один из ключевых болезненных моментов вообще. Недаром летом на саммите «Большой семерки» было совместное заявление Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена. Единственное, к чему общему они пришли, – что нельзя использовать ядерное оружие, – напомнил Денисенко.

Советник главы МВД Украины рассказал, что еще летом 2022 года выяснил в разговорах со своими информированными источниками: в Китае угрозы России по отношению к Украине ядерным оружием уже были расценены как глобальная слабость.

- То есть они поняли, что страна такого уровня, как Россия, не имея возможности выигрывать в конвенционной войне, угрожает такой стране, как Украина, которую считали для России просто точкой на карте, говорит только об огромной слабости – административной и военной – Российской Федерации, – рассказал Денисенко.

Он убежден, что для Си Цзиньпина использование РФ ядерного оружия – это резкая смена всех факторов безопасности в мире, в чем китайский лидер не заинтересован.

- Ему не нужно это сейчас, несмотря на то, что он двигается медленными шагами, как всегда Китай делает, несмотря на то, что он движется к биполярному миру и так далее, но ему точно на этом этапе не нужно менять фактор безопасности. Потому что джина нельзя выпускать из бутылки, и он это прекрасно понимает, – подытожил Денисенко.

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