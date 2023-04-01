Под Осиповичами испытали реактивные системы залпового огня «Шквал» вместе с дронами 2 1.04.2023, 16:43

3,548

Что задумали лукашисты?

На полигоне «Осиповичский» Госкомвоенпром провел испытания реактивной системы залпового огня «Шквал». Об этом сообщила пресс-служба белорусского ведомства в Telegram.

Как отмечается в сообщении, особенностью испытаний «стало комплексное использование РСЗО с беспилотными летательными аппаратами, задачей которых была разведка и передача координат целей».

РСЗО калибра 122 мм «Шквал» может использовать не только всю линейку боеприпасов, применяемых различными модификациями РСЗО «Град», но и 122-мм модернизированные реактивные снаряды.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».