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Под Осиповичами испытали реактивные системы залпового огня «Шквал» вместе с дронами

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  • 1.04.2023, 16:43
  • 3,548
Под Осиповичами испытали реактивные системы залпового огня «Шквал» вместе с дронами

Что задумали лукашисты?

На полигоне «Осиповичский» Госкомвоенпром провел испытания реактивной системы залпового огня «Шквал». Об этом сообщила пресс-служба белорусского ведомства в Telegram.

Как отмечается в сообщении, особенностью испытаний «стало комплексное использование РСЗО с беспилотными летательными аппаратами, задачей которых была разведка и передача координат целей».

РСЗО калибра 122 мм «Шквал» может использовать не только всю линейку боеприпасов, применяемых различными модификациями РСЗО «Град», но и 122-мм модернизированные реактивные снаряды.

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