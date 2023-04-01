Военный эксперт: В Кремле нарастает паника 6 1.04.2023, 17:22

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Путин готов на все, чтобы затянуть войну.

Российский диктатор Путин и его прихвостни часто угрожают Украине и странам Запада ядерным оружием, долгой войной и так далее. Таким образом военные преступники пытаются скрыть свои страхи.

Такое мнение «24 Каналу» украинский выразил украинский военный эксперт Юрий Федоров. По его словам, паника в Кремле нарастает из-за того, что у российского войска нет никаких успехов.

Федоров отметил, что из-за того, что у российской армии нет никаких успехов, в Кремле увеличиваются панические настроения. У Путина и его прихвостней не остается больше ничего, кроме угроз ядерным оружием или продолжительной войной.

- Разговоры о долгой войне свидетельствуют о том, что Путин крайне боится любого прекращения огня. Ибо после этого в России неизбежно возникнут вопросы, кто виноват, почему страна оказалась в таком положении, – считает он.

Военный эксперт убежден, что диктатор делает все, чтобы затянуть войну, чтобы не отвечать за все содеянное. Даже уничтоженная экономика и потери среди оккупационной армии его не остановят. Он подчеркнул, что конец Путина неизбежен.

По мнению Юрия Федорова, Путин не решится на применение ядерного оружия. США неоднократно предупреждали российского диктатора, что возможно в случае ядерных ударов со стороны страны-агрессора.

- Не исключено, что могут нанести превентивный удар по России, чтобы уничтожить те ядерные средства, которые предполагается использовать. Путин и его окружение это прекрасно знают, – предположил эксперт.

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