Новая Зеландия ввела санкции против пяти белорусов из-за войны в Украине 1.04.2023, 18:10

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Об этом заявила министр иностранных дел страны.

Новая Зеландия наложила санкции на уполномоченную при президенте РФ по правам ребенка Марию Львову-Белову «за ее участие в отвратительном похищении и насильственном переселении тысяч украинских детей». Это связано с решением Международного уголовного суда в Гааге выдать ордер на ее арест, пишет «Зеркало».

«Вместе с уполномоченной по правам ребенка мы подвергаем санкциям еще 26 человек — пятерых из Беларуси и остальных из России — в знак нашего постоянного осуждения действий России и нашей поддержки Украины. Мы также вводим санкции в отношении еще пяти российских организаций, имеющих стратегическое значение для России», — заявила министр иностранных дел Новой Зеландии Наная Махута.

Кто именно из белорусов оказался в санкционном списке, не сообщается. В реестре санкций страны, по данным на 1 апреля, новые лица не фигурируют.

Санкции включают запрет на поездки, операции с активами или услугами, акциями или ценными бумагами. Они также запрещают заход судов или самолетов в эту страну. Новозеландцам и новозеландским компаниям запрещено предоставлять товары и услуги организациям, попавшим под ограничения.

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