Для белорусов подорожают американские визы 1.04.2023, 19:10

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Ближайшее доступное для белорусов консульство США находится в Варшаве.

С 30 мая 2023 года увеличивается стоимость некоторых видов виз для временного въезда в США. Заявление об этом опубликовано на сайте Госдепартамента США, пишет nashaniva.com.

С 30 мая 2023 года рабочие, туристические, гостевые и некоторые другие визы в США подорожают на 8-50%.

Визы категорий B1/B2 (бизнес и туризм), F1/F2 (студенческая), J (гостевая виза по обмену) подорожают до 185 долларов вместо прежних 160. А меньше всего цена изменится на сезонные рабочие визы H, L, O, P, Q и R — 205 долларов вместо 190.

Наиболее существенно подорожает виза типа E для трейдеров и инвесторов — 315 долларов вместо 205.

«Рабочие и туристические визы имеют важное значение для внешней политики президента Байдена, и мы признаем решающую роль, которую международные поездки играют в экономике США», — говорится в сообщении Госдепа.

Белорусам вообще получить визу сейчас сложно. Консульство США в Минске приостановило прием документов на все виды виз с 22 февраля 2022 года. Ближайшее доступное для белорусов консульство США находится в Варшаве. Однако этот вариант подходит только для тех, у кого есть шенгенская виза.

Альтернативами для желающих поехать в США могут стать посольство США в Астане и Генеральное консульство США в Алматы. Там для нерезидентов Казахстана выделено ограниченное количество мест.

В 2022 году белорусам, которые подавались на американскую визу типа B, отказывали в 26,5%.

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