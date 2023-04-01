Министр иностранных дел Беларуси прилетел в Кению 2 1.04.2023, 20:13

Там имеет проект соратник Шеймана.

Министерство иностранных дел Беларуси сообщило 1 апреля о начале визита министра Сергея Алейника в Кению. Целями визита официально называют «политическое сотрудничество, экономические проекты, укрепление нормативно-правовой базы».

Беларусь и Кения имеют дипломатические отношения с 1993 года, в Кении есть белорусское посольство, посол также по совместительству представляет Беларусь в Танзании, Уганде и Эфиопии, передает «Белсат».

Лукашенко встречался с президентом Кении на форуме в Китае в 2017 году. Кения среди немногих стран, которые приняли новых белорусских послов после 2020 года – послом там сейчас является бывший начальник управления Департамента внешнеэкономической деятельности МИД Павел Взяткин.

Торговый оборот между странами микроскопический: не превышал 50 млн долларов в год, в 2021 году упал до 10,5 млн: экспорт в Кению из Беларуси составил 3,1 млн, импорт из Кении в Беларусь – 7,4 млн долларов. В Кению поставляют измерительную аппаратуру, устройства для автоматического управления, вычислительные машины, лекарства. Из Кении в Беларусь везут цветы, фрукты, семена, кофе.

Однако, как недавно рассказало издание «The Weekly Review», кенийское правительство собирается приобрести белoрусские тракторы и другую технику через компанию, зарегистрированную бизнесменом Александром Зингманом, близким к соратнику Лукашенко Виктору Шейману.

Сделка уже сама по себе довольно рискованная для Кении, так как Беларусь находится под санкциями. Тем не менее кенийское правительство идет на такой шаг.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».