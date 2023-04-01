Полковник ВСУ раскрыл характеристики мощного секретного украинского оружия 1.04.2023, 20:18

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Полная информация по нему засекречена.

Украине нужны дальнобойные ракеты, которые можно не только получить от Запада, но и создать свои. Полковник запаса Вооруженных сил Украины, летчик-инструктор Роман Свитан сообщил, что существует украинская установка «Гром-2», дальность ракеты которой достигает 500 км.

Также военный эксперт напомнил, что в свое время данная разработка была представлена в двух экземплярах, один из которых продан Украиной за рубеж, а о втором ничего не известно, потому что информация засекречена.

Полковник запаса ВСУ поделился известной ему информацией по украинской военной разработке «Гром-2»: «Не Эмиратам, по-моему, Саудовской Аравии передавали. Именно она заказывала этот «Гром» и оплачивала одну установку с дальностью 500 км. Экспортный вариант, так называемый. Вторую установку мы действительно сделали, но до какой степени, да, действительно, это закрытая информация, но, если сделали одну установку, то можно сделать и другую. Здесь много уже ума не нужно, так как целый процесс был проведен».

К вышесказанному Роман Свитан добавил: «Ракета не очень сложная, то есть это стандартная в принципе ракета. Мы такого типа ракет наделали очень много, а дальность 500 км - это ракета малой дальности, можно сказать. 499 км заявленных, так, чтобы не попадать в 500 км под ограничения по договору о нераспространении определенных видов вооружения. Реально такая ракета может идти километров 700, то есть исходя из определенных тактико-технических данных».

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