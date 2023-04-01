Необычную версию самого первого iPhone продали на аукционе за более чем $40 тысяч 1.04.2023, 21:05

На нем была уникальная наклейка от Apple.

В США состоялся еще один аукцион, на котором за огромные деньги продали iPhone первого поколения в нераспечатанном виде. На этот раз это был редкий экземпляр с уникальной наклейкой от Apple, пишет «Униан».

Уникальность этого лота заключается в том, что поверх упаковочной пленки, в которую обернута коробка Айфона, нанесен стикер «Lucky You» («Счастливчик»). Причем на этой наклейке изображен логотип Apple. Отмечается, что владелец смартфона выиграл его в одном из конкурсов, проводимом компанией.

Для доказательства подлинности содержимого коробки, аукционный дом предоставил рентгеновские снимки, которые показали наличие всех комплектующих, включая смартфона, зарядки, провода, наушников, док-станции, документации и даже специальной тряпочки.

В итоге, редкий iPhone первого поколения был продан за 40 320 долларов. По такой же цене можно купить, например, Tesla Model 3. Очевидно, что привлекательность таких уникальных лотов для коллекционеров постепенно будет только расти и через несколько поколений они будут проданы по более высоким ценам.

Напомним, первый iPhone был выпущен в далеком 2007 году. Цена смартфона на старте продаж начиналась с 499 долларов за модель на 4 ГБ, версия с 8 ГБ памяти стоила 599 долларов.

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