Что почем на минской Комаровке в начале апреля 1.04.2023, 21:41

За килограмм клубники придется заплатить до $20.

«Минск-Новости» изучили ассортимент главного рынка Беларуси — минской Комаровки.

Например, цена на белорусский картофель - от 0,99 до 2,5 рубля за килограмм. Свекла и морковь тоже популярны у посетителей рынка. В среднем продавцы отдают их за 1,29−2,5 рубля, хотя морковку удастся найти и дешевле — за 0,99.

Белокочанную капусту можно приобрести за 0,99−1,6, баклажаны — за 5−12, кабачки — за 5,5−12 рублей. Репчатый лук продают за 1,99−3 рубля за кило. Стоимость больших ярких болгарских перцев варьируется от 7 до 16,5 рубля.

Ценник на помидоры — от 5 до 12 рублей. За черри придется заплатить от 7,5 до 16, хотя встречаются варианты и значительно дороже. Снизилась и стоимость огурцов — от 5 до 15 рублей за килограмм. Чеснок все еще удовольствие не из дешевых. Продавцы за него просят от 8,5 до 20 рублей.

Пучок зеленого лука, укропа и петрушки обойдется в 1,5−2 рубля, салата — в 1,7, кинзы — в 4, руколы — в 5, шпината — в 2,5.

Яблоки можно найти как по 1,99, так и по 5 рублей. Виноград продается за 4,5−25. Крупные гранаты стоят от 5 до 22, грейпфруты — от 2,8 до 10, груши — от 5,5 до 15, киви — от 3,5 до 15, лимоны — от 4 до 10, мандарины — от 3,5 до 11, хурма — от 8,9.

В начале апреля на прилавках представлены и ягоды. За килограмм крупной клубники придется заплатить 15−50 рублей, голубики — 45−101, за 125 г ежевики придется отдать от 2 рублей.

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