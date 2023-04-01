Украинский майор назвал направление, куда ВСУ могут пойти в контрнаступление 4 1.04.2023, 22:13

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Он спрогнозировал и сроки контрнаступления.

Вооруженные силы Украины, вероятно, пойдут в контрнаступление на южном направлении. Ведь тогда можно выйти на побережье Азовского моря и отрезать Крым от материковой части РФ.

Такое мнение высказал ветеран русско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

Гетьман говорит, что пришел к такому выводу, учитывая тяжелую военную технику, которую Украина получает от западных союзников. Ведь наиболее удобными для такой техники не леса или жилая застройка, потому что там трудно применить такую технику. Зато гораздо лучше для нее открытые площади. Именно поэтому майор считает, что техника предназначена для южного направления, херсонских степей.

- На севере лесистая местность, там тяжело применять тяжелую технику. Донбасс – это урбанизированная местность, там тяжелая техника и танки тоже не очень уместны. Они (тяжелая техника и танки – Ред.) более уместны на открытой местности, где могут делать большое продвижение на полном ходу и достаточно быстро, — говорит Гетьман.

Он прогнозирует, что сроки контрнаступления ВСУ будут, когда подсохнет почва, — в конце весны-начале июня.

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