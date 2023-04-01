Политолог: Два человека сейчас правят в России 1 1.04.2023, 22:19

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Игры с Путиным закончились.

Известный российский политолог Андрей Пионтковский отметил «Еспресо», что секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев и российский правитель Путин сейчас демонстрируют полное клиническое безумие.

- Два человека сейчас правят в России, Патрушев и Путин, которые сейчас демонстрируют полное клиническое безумие. Один размахивает ядерной бомбой. Понимаете, ядерный шантаж 15 лет работал как шантаж, чтобы в Вашингтоне сказали: давайте не провоцировать Путина. Сначала несколько лет не давали Украине Javelins, был тот же разговор - не надо провоцировать Путина, вдруг возьмет ядерное оружие. А потом не давайте Stingers, не давайте гаубицы, не давать HIMARS, Patriot, Abrams и т.д. Все! Кончилась эта игра! Никто его больше не боится, ему объяснили, что его убьют, – сказал политолог.

Андрей Пионтковский отметил, что человек, дрожащий от какого-то вируса, когда пандемия давно закончилась, – этот человек не готов умереть. Поэтому все понимают, что это тупой шантаж.

- А посмотрите на лицо Патрушева, когда он убежденно говорит и верит, что Америка вот-вот распадется. Калифорния отойдет в Мексику, Аляска, наверное, к Соединенным Штатам. Но очень хорошо, что враг находится в таком состоянии, - подытожил Пионтковский.

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