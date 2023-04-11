The Economist: За атакой на самолет А-50 в Мачулищах могли стоять агенты СБУ

The Economist: За атакой на самолет А-50 в Мачулищах могли стоять агенты СБУ8
- 11.04.2023, 18:08
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Это следует из утечки данных Пентагона.
В секретных документах США, распространенных в Сети, предполагается, что за атакой на самолет А-50 на беларусском аэродроме Мачулищи могли стоять агенты СБУ, проигнорировавшие приказ. Об этом сообщает The Economist.
Как сказано в материале, 26 февраля сотрудники СБУ узнали, что их агенты в Беларуси «проигнорировали приказ» и атаковали российский самолет А-50.
Оценка атаки на самолет была помечена «совершенно секретно» (высший уровень секретности в США) и содержала аббревиатуру SI-G. По словам осведомленных собеседников The Economist среди официальных лиц, она означает, что данные получили благодаря радиоэлектронной разведке — прослушиванию телефонных разговоров или электронным перехватам.
26 февраля на беларусском военном аэродроме Мачулищи, который использует российская авиация, прозвучали взрывы. Предварительно, был поврежден самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У ВКС РФ.