The Economist: За атакой на самолет А-50 в Мачулищах могли стоять агенты СБУ 8 11.04.2023, 18:08

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Это следует из утечки данных Пентагона.

В секретных документах США, распространенных в Сети, предполагается, что за атакой на самолет А-50 на беларусском аэродроме Мачулищи могли стоять агенты СБУ, проигнорировавшие приказ. Об этом сообщает The Economist.

Как сказано в материале, 26 февраля сотрудники СБУ узнали, что их агенты в Беларуси «проигнорировали приказ» и атаковали российский самолет А-50.

Оценка атаки на самолет была помечена «совершенно секретно» (высший уровень секретности в США) и содержала аббревиатуру SI-G. По словам осведомленных собеседников The Economist среди официальных лиц, она означает, что данные получили благодаря радиоэлектронной разведке — прослушиванию телефонных разговоров или электронным перехватам.

26 февраля на беларусском военном аэродроме Мачулищи, который использует российская авиация, прозвучали взрывы. Предварительно, был поврежден самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У ВКС РФ.

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