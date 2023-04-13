Как отличаются цены на новые авто в Польше и Беларуси 13.04.2023, 12:05

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Откуда такая разбежка?

Журналисты nashaniva.com сравнили цены на новые авто в Польше и Беларуси.

Audi

Модельный ряд у белорусского дилера Audi довольно скромный, поэтому самая доступная Audi в Беларуси — это А4, а не A1 или А3, как в других странах Европы.

В Беларуси цены на А4 в кузове седан начинаются с отметки 47 260 евро. В Польше аналогичный автомобиль продается за 163 450 злотых, что составляет около 35 200 евро.

По цене самой дешевой А4 в Беларуси в Польше можно приобрести кроссовер Audi Q5, а оставшиеся 3 тысячи евро потратить на отдых. В Варшаве цены на Q5 начинаются с отметки 44 тысячи евро, а в Минске — с 69 681 евро.

В Польше на выбор в наличии 14 моделей марки, а в Беларуси всего 6.

Renault/Dacia

Популярный среди белорусских автолюбителей кроссовер Renault Duster в Польше, как и в других странах Европы, продается под брендом Dacia. В Беларуси Duster поставлялся с завода Renault в России, поэтому дилеры распродают прошлогодние остатки. Новых поставок Renault Duster не будет, так как российский завод больше не работает.

Полноприводный дизельный Duster у нас можно приобрести за 84 100 рублей, или около 26 500 евро по текущему курсу. В Польше аналогичный автомобиль с шильдиком Dacia продается за 108 200 злотых, или около 23 150 евро. Как видим, по сравнению с Аudi, поставляемыми в Беларусь из Европы, разница не такая большая, так как те Renault были сделаны в России.

Renault Sandero Stеpway у наших дилеров закончились еще в прошлом году, зато осталось немного Logan Stapway, которые, помимо названия, отличаются только типом кузова.

Самая дешевая версия Logan Stеpwаy сейчас стоит 50 900 рублей (около 16 тысяч евро). Версия с более сильным двигателем и лучшей комплектацией продается на 9 тысяч рублей дороже — 59 900 рублей, или почти 19 тысяч евро. Это цены на авто второго поколения.

Тем временем в Польше продаются более современные Sandero третьего поколения, а не второго, которые до последнего времени выпускали в РФ.

Цены на Stepway в Польше начинаются с 70 600 злотых (15 100 евро). Самый дорогой Stepway там продают за 86 100 злотых, что составляет около 18 500 евро.

КІА

KIA Ceed SW в Беларуси продается по цене от 93 900 рублей (около 29 500 евро).

В Польше цены на аналогичные авто начинаются со 102 900 злотых (около 22 тысяч евро).

VW

Автомобили марки VW от белорусских дилеров сейчас сложно назвать «народными», так как на выбор предлагают три дорогие модели. Микроавтобусы Caravelle и Multivan, а также внедорожник Touareg.

Так, например, Touareg у нас продается по ценам от 272 320 рублей, что составляет около 85 500 евро.

В Польше цены на Touareg начинаются с отметки 341 790 злотых, или около 73 500 евро.

Модельный ряд у польских дилеров VW в семь раз больше белорусского — 21 модель против трех.

Самая дешевая из них VW Up, цены на компактный городской автомобиль начинаются с 61 190 злотых, это чуть более 13 тысяч евро.

Затем идет VW Polo по цене от 93 390 злотых (около 20 тысяч евро).

Peugeot

Посмотрим цены, например, на Peugeot 5008.

В Польше самые доступные варианты продают по ценам от 106 000 злотых, что составляет около 22 700 евро, а в Беларуси — по 105 400 рублей, это чуть больше 33 тысяч евро.

Почему цены в Беларуси существенно выше, а выбор беднее?

В странах ЕАЭС существуют высокие заградительные пошлины на импорт авто из третьих стран. Помимо самой пошлины, при ввозе транспортных средств необходимо заплатить утилизационный сбор. Все это очень сильно сказывается на цене. Именно из-за этого до войны около 90% продаваемых в Беларуси новых машин было сделано в России или Беларуси.

Высокие заградительные пошлины вводились с целью защитить местных автопроизводителей (по факту российских). Из-за этого многие мировые автопроизводители наладили выпуск авто на территории стран Содружества, но де-факто почти все заводы находились на территории России.

Из-за войны и санкций производство новых авто в России сильно просело, так как большинство мировых брендов решило прекратить работу в РФ.

Бедный модельный ряд — это тоже отголоски действующего законодательства. Дилеры, чтобы иметь возможность продавать автомобили, должны пройти сложную и затратную процедуру сертификации, что делает нецелесообразным завоз в наши страны многих различных моделей авто. В итоге получается, что выбор новых авто по сравнению с той же Польшей у нас маленький, а цены высокие. В пределах ЕС цены на новые авто в разных странах если и отличаются, то не значительно.

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