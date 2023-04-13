Как будет разворачиваться контрнаступление ВСУ 2 Роман Свитан

13.04.2023, 21:08

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Роман Свитан

Прогноз на месяц.

Украинское наступление будет разворачиваться по нескольким направлениям: одно будет основным, одно-два – второстепенными, которые впоследствии могут стать основными в зависимости от того, как будет развиваться ситуация.

Большого глобального контрнаступления, как это было в прошлом тысячелетии во Вторую мировую войну, не будет. У украинской армии недостаточно сил и средств для выполнения широкомасштабных наступательных действий. А россияне уже напитали линию фронта своими частями, увеличив плотность войск настолько, что проломить оборону и выйти на оперативный простор не представляется возможным. Ведь как такового оперативного простора нет – россияне практически везде, на всех участках фронта, и в каждом поселке или селе они создали линии обороны как минимум гарнизонного уровня.

Наше наступление будет проходить без шапкозакидательства. Двигаться оно будет в сторону азовского побережья. Это будет основное направление. Маршруты могут быть разными: допустим, из-под Гуляйполя на Черниговку и Бердянск вдоль железной дороги; другим направлением может быть движение из-под Угледара на Волноваху и Мариуполь; третьим – из-под Орехово на Токмак и Мелитополь.

В основном будет использоваться артиллерия, а дальше тяжелая техника, которая будет прогрызать линию фронта до азовского побережья.

Параллельно с этим может быть два дополнительных направления: в сторону Армянска из-под Херсона или Новой Каховки и в сторону Старобельска и Счастья из-под Кременной и Сватово. Это второстепенные направления. В каком месте оперативно-тактическая обстановка позволит увеличить скорость наступательных действий и перемещения, то и будет выбрано основным направлением.

Так или иначе именно в этих трех направлениях украинские войска будут продвигаться в ближайшее время.

Начнется все не раньше конца апреля, поскольку лишь к концу апреля-началу мая наши войска будут готовы двигаться. Это связано в основном с погодой: невозможно двигаться тяжелой техникой и не только, пока не подсохнет почва, не уйдет вода.

В ближайшие несколько недель будет проведена глубокая подготовка к наступлению на максимальный радиус поражения наших средств. Мы уже начинаем работать по Крыму, Мелитополю, Мариуполю, Бердянску – по складам и военным объектам. Дальше все это будет делаться активнее, по противнику будет наноситься все больше ударов, и эти удары будут все ближе и ближе к линии фронта. Таким образом, мы проведем почти месячную подготовку по прожиганию российских тылов и закончим артподготовкой уже непосредственно на линии фронта. Только после этого наши войска смогут начать двигаться.

Так будут развиваться события в ближайший месяц.

Роман Свитан, «Главред»

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