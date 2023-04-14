Что делать, если нет формы для пасхального кулича 5 14.04.2023, 13:44

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Простой лайфхак с алюминиевой фольгой.

Многие хозяйки перед светлым Воскресением Христовым – Пасхой в суматохе забывают купить специальные бумажные, металлические или силиконовые формы для выпечки или же, замесив тесто на куличи, понимают, что их не хватает. theLime решил рассказать о простом лайфхаке с алюминиевой фольгой для выпечки, из которой можно быстро сделать такую форму.

Чтобы сделать формы для куличей, понадобятся небольшие банки, кастрюли или любой другой предмет, который станет основой формы. Ставим его вверх дном и накрываем сверху трехслойным квадратом из фольги – таким образом, чтобы матовая сторона была внутри.

Обворачиваем банку по периметру фольгой и прижимаем ее. Затем снимаем форму с банки и загибаем торчащие края, чтобы она стала аккуратнее.

Берем пергамент для выпечки и ставим на него банку. Обводим дно банки по периметру карандашом, вырезаем. Этот кружок кладем на дно формы, затем все смазываем растительным маслом. Это необходимо, чтобы укрепить дно формочки и избежать прилипания кулича к ее стенкам и внизу.

Напомним, что тесто выкладываем так, чтобы оно заняло примерно 1/3 объема формы. Когда пасха готова, форму из алюминиевой фольги очень легко разобрать и снять.

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