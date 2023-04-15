Великая суббота: главные традиции и приметы перед Пасхой 1 15.04.2023, 8:47

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Что можно и что нельзя делать в этот день.

День накануне Пасхи называется Великая суббота.Традиционно верующие молятся, идут в храм, и заканчивают приготовления к празднику, пишет unian.net.

Великая суббота в Евангелие

В Страстную субботу вспоминают погребение Иисуса Христа. В Евангелие рассказывается, как Иосиф Аримафейский взял у Понтия Пилата разрешение отдать ему тело Христа и похоронил его. Но прежде смазал благовонным маслом и завернул в белое полотно - плащаницу. Похоронили Иисуса Христа в пещере, в саду Иосифа, а вход закрыли камнем. Иисус Христос после смерти сошел в ад - там он освободил томящиеся души.

Великая суббота перед Пасхой - традиции дня

В Страстную субботу в церкви проходят особые службы. Во время Крестного хода вокруг храма обносят Плащаницу. Незадолго до полуночи, во время службы Полунощницы, Плащаницу переносят на Престол, где она остается 40 дней, до Вознесения.

Также в Великую субботу в храме Гроба Господня в Иерусалиме сходит Благодатный огонь. Это чудо знаменует Воскресение Христово. Огонь сходит ежегодно и именно накануне православной Пасхи. Благодатный огонь уникален - он не обжигает в первые минуты. Из Иерусалима его развозят в разные страны мира.

В Великую субботу еще продолжается пост: можно есть постный хлеб, сырые овощи и фрукты, орехи, сухофрукты, мед.

Страстная суббота - что нельзя делать

В Великую субботу есть ряд строгих запретов. В этот день нужно отменить домашние дела, отпустить проблемы. В Страстную субботу запрещено:

убирать, стирать, гладить;

работать в саду и на огороде;

ловить рыбу;

веселиться, устраивать свадьбы, дни рождения;

ругаться, ссориться, завидовать;

употреблять алкоголь.

Великую субботу также называют Тихой - это время, когда нужно настроиться на атмосферу предстоящего праздника.

Великая суббота - что можно в этот день

В субботу проходят последние приготовления к празднику: можно печь пасхи, красить яйца. Также в этот день принято раздавать милостыню и помогать другим. Хорошо делать бескорыстные поступки и просить прощения у близких, а также самому отпустить все обиды.

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