В Украине возле белорусской границы начался лесной пожар

В Украине возле белорусской границы начался лесной пожар1
- 23.04.2026, 19:29
В четырех километрах от Малоритского лесхоза.
На территории Украины возле белорусской границы начался верховой лесной пожар. Его зафиксировали в четырех километрах от Малоритского лесхоза, сообщает Министерство лесного хозяйства Беларуси.
В белорусском ведомстве заявили, что представители лесной охраны находятся на месте и следят за развитием ситуации. Сообщается, что обстановка пока под контролем, пожар направляется не в сторону Беларуси.