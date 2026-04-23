В Украине возле белорусской границы начался лесной пожар 1 23.04.2026, 19:29

Иллюстрационное фото

В четырех километрах от Малоритского лесхоза.

На территории Украины возле белорусской границы начался верховой лесной пожар. Его зафиксировали в четырех километрах от Малоритского лесхоза, сообщает Министерство лесного хозяйства Беларуси.

В белорусском ведомстве заявили, что представители лесной охраны находятся на месте и следят за развитием ситуации. Сообщается, что обстановка пока под контролем, пожар направляется не в сторону Беларуси.

