В 64 года умер известный российский пропагандист11
- 23.04.2026, 19:41
Пропагандисты российского «Первого канала» сообщили о смерти 64-летнего Алексея Пиманова, ведущего программы «Человек и закон», а также главы холдинга «Красная звезда», куда входили телеканал «Звезда» и другие связанные с армией РФ медиа.
Он также входил в Общественную палату РФ и был сенатором Совета Федерации от Республики Тыва.
Предварительно, теледеятель скончался от болезни сердца. Глава RT, пропагандистка Маргарита Симоньян указала в Telegram, что «только неделю назад с ним разговаривала».
Пиманов был сценаристом, режиссером и продюсером фильма «Крым» (2017), в котором оправдывался захват украинского полуострова в 2014 году, отмечает независимое российское интернет-издание Astra.
Евросоюз, Великобритания, Канада вместе с Украиной ввели против него санкции.