23 апреля 2026, четверг, 23:09
В 64 года умер известный российский пропагандист

11
  • 23.04.2026, 19:41
  • 13,762
Алексей Пиманов

Пропагандисты российского «Первого канала» сообщили о смерти 64-летнего Алексея Пиманова, ведущего программы «Человек и закон», а также главы холдинга «Красная звезда», куда входили телеканал «Звезда» и другие связанные с армией РФ медиа.

Он также входил в Общественную палату РФ и был сенатором Совета Федерации от Республики Тыва.

Предварительно, теледеятель скончался от болезни сердца. Глава RT, пропагандистка Маргарита Симоньян указала в Telegram, что «только неделю назад с ним разговаривала».

Пиманов был сценаристом, режиссером и продюсером фильма «Крым» (2017), в котором оправдывался захват украинского полуострова в 2014 году, отмечает независимое российское интернет-издание Astra.

Евросоюз, Великобритания, Канада вместе с Украиной ввели против него санкции.

Цугцванг
Ошибка не отменена, а отложена
Уроки для недоросля
Кремль струхнул
