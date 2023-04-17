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На аэродроме «Барановичи» произошла ротация двух российских истребителей Су-30СМ

  • 17.04.2023, 10:23
  • 2,698
На аэродроме «Барановичи» произошла ротация двух российских истребителей Су-30СМ
иллюстративное фото

На этом аэродроме заметили и транспортный самолет Ан-12 ВКС РФ.

На территории Беларуси 15-16 апреля наблюдалась военная авиационная активность на аэродромах «Мачулищи», «Барановичи», «Бобруйск» и «Зябровка».

Фиксировались полеты самолетов и вертолетов ВВС Беларуси и ВКС России. Об этом сообщает Telegram-канал «Беларускі Гаюн».

Отмечается, что на аэродром «Барановичи» прилетал транспортный самолет Ан-12 ВКС РФ. На этом аэродроме произошла и ротация двух истребителей Су-30СМ 14-го истребительного авиационного полка ВКС РФ.

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