На аэродроме «Барановичи» произошла ротация двух российских истребителей Су-30СМ 17.04.2023, 10:23

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иллюстративное фото

На этом аэродроме заметили и транспортный самолет Ан-12 ВКС РФ.

На территории Беларуси 15-16 апреля наблюдалась военная авиационная активность на аэродромах «Мачулищи», «Барановичи», «Бобруйск» и «Зябровка».

Фиксировались полеты самолетов и вертолетов ВВС Беларуси и ВКС России. Об этом сообщает Telegram-канал «Беларускі Гаюн».

Отмечается, что на аэродром «Барановичи» прилетал транспортный самолет Ан-12 ВКС РФ. На этом аэродроме произошла и ротация двух истребителей Су-30СМ 14-го истребительного авиационного полка ВКС РФ.

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