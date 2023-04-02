Католики и протестанты празднуют Вербное воскресенье 2.04.2023, 5:05

Этот праздник отмечается за неделю до Пасхи.

В Беларуси католики, протестанты и другие христиане западного обряда 2 апреля отмечают Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим. В этот день по традиции у костелов устраиваются театрализованные представления на библейский сюжет, который рассказывает о въезде Иисуса Христа на ослике в Иерусалим. Дорогу перед ним устилали пальмовыми ветвями, которые сейчас символизирует верба.

По традиции, веточки вербы украшают цветами, лентами или ветками зелени. Их начинают освящать во время вечерней службы в костелах 1 апреля. Но также можно это сделать и в день праздника. Вербу ставят дома рядом с иконами или же на другое видное место. На протяжении целого года ее сохраняют.

Одна из главных примет праздника состоит в том, чтобы освященными ветками вербы легонько побить близких или родных и пожелать им здоровья на год. В этот день следует отложить все заботы и провести праздник в хорошем настроении. Как правило, вся семья собирается за праздничным столом.

В Вербное воскресенье запрещено ссориться, конфликтовать, устраивать застолья с алкогольными напитками. Также в этот день принято обращать внимание на погоду. Так, сильный ветер указывает на ветреное, но нежаркое лето. Теплая погода в этот день говорит про богатый урожай фруктов, а мороз с утра - про урожай зерновых.

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