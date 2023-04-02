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Ствол российской гаубицы Д-20 разорвало на «лепестки» после выстрела

  • 2.04.2023, 14:29
Ствол российской гаубицы Д-20 разорвало на «лепестки» после выстрела

Появилось эффектное видео с оружием 1953 года выпуска.

Издание УНИАН показало, как выглядит разрыв ствола у советской 152-мм гаубицы Д-20, активно используемой российскими оккупантами.

Налицо либо износ ствола либо использование боеприпаса, который хранили непонятно где и непонятно как.

Учитывая как возраст гаубиц, которые выпускались с 1953 года, так и сообщения о том, что в условиях «снарядного голода» россиянам стали поставлять проржавевшие боеприпасы, вероятность той или иной причины - 50 на 50.

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