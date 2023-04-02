ВСУ эпично уничтожили редкую военную технику РФ 2.04.2023, 15:23

архивное фото

Оккупанты использовали ее для штурма «Азовсталь» в Мариуполе.

Защитники Украины ликвидировали на фронте редкую технику российских оккупантов. Речь идет о самоходном миномете 2С4 «Тюльпан» советской разработки, калибр которого 240 мм.

«Демилитаризацию» вражеской техники провели бойцы 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Оперативный ВСУ».

«14-я ОМБр подстрелила жидкого «зверя» – самоходный миномет 2С4 «Тюльпан» 240 мм. Для понимания, калибр 2С7 «Пион» – 203 мм», – говорится в сообщении.

На кадрах военные показали размещение вражеской установки – она стояла посреди поля.

Оккупанты надеялись, что техника не будет видна за лесопосадками, однако защитники Украины доказали обратное и сняли «бавовну» на камеру с дрона.

Воины 14-й ОМБр навели прицел на российский редкий миномет и точным ударом уничтожили его. Техника врага выгорела если не дотла, то по крайней мере изнутри полностью.

«И уже тюльпана нет… Погиб», – подчеркнули защитники.

Отметим, что 2С4 «Тюльпан» – советский самоходный миномет калибра 240 миллиметров, предназначенный для уничтожения наиболее укрепленных фортификационных сооружений. Он способен вести огонь тактическими ядерными боеприпасами сверхмалой мощности.

Россияне называют его «единственным в мире минометом калибра 240 мм». Согласно их заявлениям, дальность стрельбы обычным снарядом составляет до 10 км, а активно-реактивным – до 20 км.

Минометы 2С4 «Тюльпан» российские оккупанты использовали еще при штурме Луганского аэропорта в 2014 году и штурма завода «Азовсталь» во время боев за Мариуполь в 2022 году.

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