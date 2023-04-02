«Первые изделия собирал «на коленке» в теплице» 2.04.2023, 15:29

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Как белорусский слесарь открыл собственную лофт-мастерскую

Сделать хобби работой – именно так получилось у Виталия Коляды из Жодино. Сначала он изготавливал вещи из металла и дерева для семьи и знакомых, но постепенно это превратилось в бизнес – мастерскую VitaleksLoft – в развитии которого принимает участие вся семья. Как сейчас развивается проект и что для этого понадобилось, рассказывает myfin.by.

– Идея семейного бизнеса родилась сама собой. По основной специальности я слесарь механосборочных работ по обработке металлоизделий, также есть опыт обработки древесины. У меня был небольшой маломощный сварочный аппарат, и около 5 лет я изготавливал изделия из металла для родственников, друзей – для меня это была такая отдушина. Мне нравилось что-то придумывать, обсуждать, чертить – например, скамейки в стиле лофт, мангалы. Ну а дальше самое интересное – реализация.

Со временем мастерство росло, а с ним и потребности в оборудовании, инструментах, расходниках… да и «аппетиты» близких не меньше. Когда встал вопрос покупки мощного сварочного аппарата за примерно $400, супруга предложила получить субсидию для покупки и открыть свое дело. Казалось – что тут сложного? На самом деле не все так просто.

Так, в мае 2021 года получил от Жодинского горисполкома субсидию для организации предпринимательской деятельности, она составила 3 262,05 BYN. Субсидия выдавалась на условиях безвозвратности, основным ее условием было осуществление предпринимательской деятельности в течение как минимум 12 месяцев после открытия. Сразу после получения субсидии оформил ИП, здесь мне, конечно, повезло: супруга – главный бухгалтер с многолетним стажем.

На полученные деньги закупили необходимое оборудование – полупрофессиональный сварочный аппарат, торцовочную пилу, станок холодной ковки, компрессор для покраски. Также приобрели материалы: металл, мебельный щит, масло для пропитки древесины марки Varathane, краску по металлу, растворитель, обезжириватель и так далее. Вот тут все самое интересное и началось…

Первые заказы были для улицы: качели, беседки, столовые лавки и столы. Работа выполнялась прямо на улице, а в дождь – в парнике, другого места просто не было. Так что остро встал вопрос с местом работы – но про это дальше.

Откуда о нас узнают и кто наши клиенты

Вначале работало сарафанное радио, обращались знакомые. Затем стали приходить клиенты из нашего Instagram. Супруга отыскивала заказы на электронных досках объявлений. Год назад я даже как-то засветился в местной газете.

Сейчас Instagram приносит нам 80% заказов, там 3,5 тысячи подписчиков, и это наш основной канал продвижения. 10% клиентов – наши знакомые, и еще 10% приходят повторно. Ближайшие планы – выходить в TikTok.

Клиенты в разные сезоны отличаются. Летом это скорее мужчина в возрасте от 27 лет до 51 года, проживающий в Минском, Смолевичском, Борисовском районах в частном доме, с заработком выше среднего. А зимой – женщина от 35 до 55 лет из Минска или Смолевич.

Что мы делаем сейчас

На сегодняшний день в мастерской, кроме сварочных работ мебели в стиле лофт, изготавливают перголы, навесы, заборы из профнастила и с элементами холодной ковки, беседки, садовую мебель. Есть эксклюзивные изделия на заказ, например консоль в виде часов или кованый почтовый ящик в американском стиле.

Зимой все облагораживают свои жилища, в месяц приходят 3-4 заказа мебели для дома. Весна-лето – это время уличных изделий: делаю козырьки, лестницы, садовую мебель. Может быть от 4 и больше заказов в месяц, но из-за их объемности много не возьмешь, иначе потеряется качество.

В основном люди покупают вещи для жизни, а ко мне обращаются для того, чтобы эти вещи долго служили. Самый типовой заказ – подстолье для кухонного стола, в зависимости от дизайна и используемого материала оно стоит до 600 BYN. Основную прибыль приносят уличные изделия, так как сложность их, как правило, выше, конструкция больше, соответственно, такие заказы более рентабельны.

Формируя стоимость, к себестоимости изделия добавляю только дни своей работы, в зависимости от сложности – 150-170 BYN за день.

С учетом своих возможностей понимаю, что при нормальной загруженности можно зарабатывать свыше 5 тысяч BYN чистой прибыли ежемесячно, если работать одному, без привлечения сторонних.

Ни ковид, ни санкции не внесли особых сбоев в работу, к тому же мы открывались в разгар ковида. Нам нет необходимости уходить на самоизоляцию, а ВЭД только в проекте.

Для меня каждое изделие – это история отдельного человека, именно так я вижу свой бизнес. Практически каждое фото говорит о конкретном заказчике. Я очень люблю поболтать, наверное поэтому со многими клиентами мы стали хорошими знакомыми.

Команда – моя семья

Мне повезло: моя семья стала моей командой. Дочь выступает в роли модели на фотосессиях, супруга занимается бухгалтерией и работает с клиентами, племянница отвечает за рекламу.

В мастерской я работаю сам и обычно со всеми заказами справляюсь. Но, когда я сам слег с ковидом, пришло понимание, что меня заменить некому, заказы нужно переносить. Постепенно прихожу к выводу, что нужно привлечь в помощь работника – если не на полный день, то хотя бы на несколько часов. Вот-вот начнется «горячий сезон», и все делать одному будет затруднительно.

Конкуренты – наши помощники

Как ни странно, именно конкуренты в этой нише стали первыми союзниками. Ведь речь идет не о серийном производстве, а о мастерской, где каждая деталь выполняется мастером вручную. Порой обыкновенную гайку приходится отшлифовывать руками, чтобы получить результат для заказа, как бы дико это ни звучало.

Изделия такого характера заставляют мастеров придумывать лайфхаки, и, зная, как это сложно, мы ими делимся. Не единожды мне в личку писали, звонили, приезжали для обмена опытом, аналогично делаю я. Поэтому многих знаю лично.

Конечно, и в нашей сфере конкуренция существует, постоянно приходится быть в тонусе, повышать квалификацию, отслеживать новые материалы и оборудование, осваивать программное обеспечения для дизайн-проектов, оттачивать мастерство.

Планы на будущее и совет

Идей очень много. Весной запустим металлические ограды с элементами холодной ковки, а к осени планируем открыть магазин офлайн в Минске. Сейчас интенсивно стараюсь работать на склад, чтобы было с чем «открывать», запустить изделия с элементами нарезки плазмы. Кроме работы с натуральным деревом, хочу делать изделия из ДСП, выйти на экспорт, да и еще много-много чего. Здесь стоит только начать )

Глобально стоит вопрос работы с другими областями. Но есть проблема: для многих изделий нужны замеры и монтаж, а это дополнительные расходы, которые в конечном итоге выливаются в круглую сумму. Думаю, начнем работу при условии, что заказчик приобретет уже произведенное изделие или четко оговорит свои размеры и расцветки из палитры и будет готов приехать забрать сам в Минске или Минском районе или оплатить курьерскую службу.

Главный совет тем, кто хочет начать, но боится: для того чтобы все получилось, нужно встать с дивана, пойти подать заявление на открытие, а потом все закрутится. Да, бизнес-план и маркетинговые исследования важны и нужны, но это можно до бесконечности просчитывать и прокручивать, так и не начав. И так не узнаешь – получится или нет.

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