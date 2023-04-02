День единения в Гааге Telegram-канал «СерпомПо»

2.04.2023, 15:35

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Фото: Максим Мирович

Дорога назад двум диктаторам отрезана окончательно.

Поздравления глав государств – формальный жанр, обычно предполагающий дежурные, вежливые фразы. Это все равно, что поздороваться в обычной жизни. Собеседники раскланялись и пошли каждый своей дорогой.

Но и здесь бывают случаи, когда происходящее режет глаз. Путин поздравляет Лукашенко с «Днем единения народов России и Беларуси».

Но по существу это поздравление одного «несменяемого» другому с тем, что им удалось «нагнуть» народы, над которыми они взгромоздились, на которые стараются надеть полицейские намордники, ошейники, взять их на поводок. И, конечно же, оболванить пропагандой.

Дорога назад им отрезана окончательно: у одного - подавление протестов в августе 2020 года, у второго – 24-м февраля 2022 года. Теперь только вместе бежать, задыхаясь и испуганно оглядываясь, вперед, сцепившись руками-наручниками – до самой показавшейся вдали Гааги. Вот их «день единения».

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