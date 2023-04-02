закрыть
2 апреля 2023, воскресенье, 21:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Проросийские попы из Хмельницкого, избившие бойца ВСУ, сбежали

3
  • 2.04.2023, 21:01
  • 1,670
Проросийские попы из Хмельницкого, избившие бойца ВСУ, сбежали

Приход перешел в ПЦУ.

В Украине община Свято-Покровского кафедрального собора города Хмельницкий, где пророссийские попы напали на бойца ВСУ, вечером в воскресенье, 2 апреля 2023 года, собрала более 1 200 подписей в пользу перехода из подчинения УПЦ (МП) в ПЦУ.

Об этом сообщает местный портал Vsim.

«Председателем собрания избрали Юрия Смаля», - говорится в сообщении.

Также представители собрания получили ключи от храма, чтобы провести там ревизию.

«Это часть процедуры для перехода собора из УПЦ (МП) в Православную церковь Украины», - отмечает издание.

Пророссийские попы покинули его территорию через запасной выход.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Что может стоять за остановкой Мозырского НПЗ
Что может стоять за остановкой Мозырского НПЗ Артем Черников
Профсоюзники-синеблузники
Профсоюзники-синеблузники Ирина Халип
Ядерный заряд для наших одуванчиков
Ядерный заряд для наших одуванчиков Владимир Халип
Нельзя ослаблять хватку на шее Лукашенко
Нельзя ослаблять хватку на шее Лукашенко Артем Черников