Проросийские попы из Хмельницкого, избившие бойца ВСУ, сбежали 3 2.04.2023, 21:01

1,670

Приход перешел в ПЦУ.

В Украине община Свято-Покровского кафедрального собора города Хмельницкий, где пророссийские попы напали на бойца ВСУ, вечером в воскресенье, 2 апреля 2023 года, собрала более 1 200 подписей в пользу перехода из подчинения УПЦ (МП) в ПЦУ.

Об этом сообщает местный портал Vsim.

«Председателем собрания избрали Юрия Смаля», - говорится в сообщении.

Также представители собрания получили ключи от храма, чтобы провести там ревизию.

«Это часть процедуры для перехода собора из УПЦ (МП) в Православную церковь Украины», - отмечает издание.

Пророссийские попы покинули его территорию через запасной выход.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».