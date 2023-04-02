Проросийские попы из Хмельницкого, избившие бойца ВСУ, сбежали

Проросийские попы из Хмельницкого, избившие бойца ВСУ, сбежали3
- 2.04.2023, 21:01
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Приход перешел в ПЦУ.
В Украине община Свято-Покровского кафедрального собора города Хмельницкий, где пророссийские попы напали на бойца ВСУ, вечером в воскресенье, 2 апреля 2023 года, собрала более 1 200 подписей в пользу перехода из подчинения УПЦ (МП) в ПЦУ.
Об этом сообщает местный портал Vsim.
«Председателем собрания избрали Юрия Смаля», - говорится в сообщении.
Также представители собрания получили ключи от храма, чтобы провести там ревизию.
«Это часть процедуры для перехода собора из УПЦ (МП) в Православную церковь Украины», - отмечает издание.
Пророссийские попы покинули его территорию через запасной выход.