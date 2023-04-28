Ученые пытаются понять предназначение каменных шаров из неолита 28.04.2023, 12:32

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Фото: Wikimedia Commons

Более двух веков назад в Великобритании из-под земли начали появляться загадочные каменные сферы.

Шары изготовлены из разных пород камня, в частности из гранита и песчаника. Один конкретный экземпляр даже имеет покрытие из черной рыбной пасты. Несмотря на их разнообразное происхождение, камни обладают удивительным сходством. Хотя многие нашли в Норвегии, Англии и Ирландии, подавляющее большинство коллекции, насчитывающей 500 экземпляров, из Шотландии, пишет IFLScience (перевод - «Фокус»).

Они, как правило, одинакового размера, около 70 миллиметров в диаметре. Исключение составляет большая коллекция, размер которой составляет 114 миллиметров. Несмотря на разную степень мастерства, все они имеют от трех до 160 ручек или дисков для снарядов, причем наиболее распространенными являются шесть.

На некоторых из них имеются декоративные гравировки в виде кругов и вихрей, другие же пустые. Считается, что на высекание камней ушло несколько лет, а на некоторые из самых замысловатых изделий могло уйти несколько поколений.

Одним из самых замысловатых и известных образцов является шар Тави. Его размер составляет примерно 73 миллиметра, а вес — 500 граммов. Шар Тави получил свое название от места, где он был найден — на склонах холма Глашул в Тави, Шотландия.

В 1860 году фермер Джеймс Кессон передал шар из Тави в дар Национальному музею древностей Шотландии. Шар имеет четыре выдающихся диска, три из которых искусно вырезаны, а четвертый пустой. Некоторые считают, что гравировка на шаре не закончена из-за пустого диска, но другие предполагают, что это было сделано намеренно и служило основанием шара.

Примерно в 332 км от Тави, в Ачнабреке, есть наскальные рисунки, на которых изображена чаша, вмещающая шар, по свойствам похожий на шар из Тави. Считается, что гравировка вокруг чаши является частью доисторических солнечных часов или лунно-солнечного календаря. При наливании воды или масла на шар заклепки в камне заполняются, отражая свет солнца и луны.

Точное назначение шара Тави и остальных предметов коллекции до сих пор является предметом спекуляций. Некоторые теории предполагают, что они служили портативными сферическими солнечными часами, похожими на современные наручные часы, и использовались для определения сезонных изменений. Другие предполагают, что камни использовались в религиозных или церемониальных целях, возможно, даже в качестве символов статуса.

В качестве альтернативы, некоторые эксперты считают, что камни использовались в практических целях, например, как весы для взвешивания или как разновидность древней игры в метание. На камнях нет никаких вещественных доказательств, подтверждающих их использование в качестве тупого оружия или предмета игры.

Трудно сделать какие-либо определенные выводы относительно назначения этих необычных камней, поскольку люди, которые их использовали, еще не научились писать и не оставили после себя никаких письменных записей. Однако прекрасное состояние всех камней в коллекции говорит о том, что когда-то они ценились своими общинами.

Сегодня шар Тави хранится в Национальных музеях Шотландии, где была создана виртуальная 3D-модель, позволяющая зрителям увидеть мельчайшие детали шара из любой точки мира. Модель позволила исследователям обнаружить сложную резьбу, которая не была видна при наблюдении в реальном мире.

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