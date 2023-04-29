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«Божья кара за Умань»

  • 29.04.2023, 13:35
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«Божья кара за Умань»

В ГУР рассказали детали взрывов в Севастополе.

В результате взрыва в Севастополе 29 апреля было уничтожено около 10 резервуаров с нефтепродуктами. Их общая емкость — около 40 тысяч тонн.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов.

Он уточнил, что эти нефтепродукты предназначались для нужд Черноморского флота РФ.

«В городе Севастополь 29 апреля случилась «бавовна», которая является божьей карой, в том числе за убитых гражданских в Умани, среди которых пятеро детей. Эта казнь будет долговременной. Всем жителям временно оккупированного Крыма желательно в ближайшее время не находиться рядом с военными объектами и объектами, обеспечивающими армию агрессора», - рассказал Юсов.

Он также добавил, что Главному управлению разведки известно о кражах, которые совершали местные оккупанты на этом и других объектах.

«Стоит отметить, что нам известно о хищении должностными лицами оккупационных властей нефтепродуктов и других коррупционных действиях на этой нефтебазе и других объектах оккупантов. Это, безусловно, расширяет возможности украинских Сил безопасности и обороны», - отметил представитель ГУР МО.

Взрыв в Севастополе на нефтебазе

В оккупированном Севастополе утро началось с «бавовны». В Казачьей Бухте около 4 утра раздался взрыв. После чего произошел масштабный пожар на нефтебазе. Оккупанты сообщили о возгорании резервуаров с топливом и заявили о площади возгорания в 1 тысячу квадратных километров.

Традиционно так называемые «власти» в Севастополе обвинили во всем Украину. Якобы пожар произошел в результате атаки украинских беспилотников.

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