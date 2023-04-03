ВСУ ударили из HIMARS по базе оккупантов в Мелитополе 3.04.2023, 13:58

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Россияне засуетились на Запорожье.

На юге Вооруженные силы Украины нанесли удар из HIMARS по железнодорожному депо в Мелитополе на Запорожье. Это уже третий удар по российским базам во временно оккупированном городе за последнюю неделю.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

Как ранее писал сайт Charter97.org, утром 29 марта во временно оккупированном Мелитополе прогремели мощные взрывы в районе аэродрома. Позже мелитопольский городской голова Иван Федоров отметил, что в районе подстанции локомотивного депо после взрывов поднялся столб дыма.

А 28 марта под Мелитополем по неизвестной причине потерпел крушение российский многоцелевой истребитель Су-35 .

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