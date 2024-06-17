Пост-Нормандский Путлер Андрей Пионтковский

17.06.2024, 10:27

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АНДРЕЙ ПИОНТКОВСКИЙ

У всех холуев каменные, замкнутые, тоскливые, отчужденные лица.

80-я годовщина высадки в Нормандии союзников во 2-й мировой войне стала мобилизующим историческим фоном для лидеров Запада — союзников Украины в ее войне против рашистских агрессоров.

На «Омаха-бич» особенно органично и убедительно звучали слова:

«Путин — это Гитлер сегодня. Мы ни в коем случае не должны повторить трагическую ошибку 30-х годов прошлого века».

Тот же рефрен доминировал и на последовавших встречах мировых лидеров с Президентом Украины в Елисейском дворце и на саммите G7 в Италии.

За последние три месяца произошли кардинальные изменения в осмыслении Западом своих целей в российско-украинской войне. Ключевую роль в этом процессе сыграли два человека. Президент Франции Эммануэль Макрон уже в первом из серии своих концептуальных выступлений на тему войны в Украине 26 февраля заявил, что целью Франции и ее ближайших союзников является нанесение безоговорочного поражения России, не исключил отправки французских военнослужащих в Украину и резко раскритиковал американскую политику «красных линий», самоограничений в противостоянии агрессору. В ответ на предпринятую Путиным попытку ядерного шантажа Макрон уточнил, что французские военные специалисты уже участвуют в боевых действиях в Украине, обслуживая поставленные Францией ракеты Scalp. Кроме того, он напомнил Путину, что Франция тоже ядерная держава. На следующее утро вопреки ожиданиям и призывам озадаченных Z-патриотов ядерного удара по Парижу не последовало. Так закончилась пятнадцатилетняя эпоха путинского ядерного шантажа.

В США председатель комиссии Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол возглавил революцию рейгановского крыла республиканской партии, которое, сломив полугодовое сопротивление трампистов, провело, наконец, закон о 61 млрд военной помощи Украине и заставило трусоватую байденовскую администрацию отказаться от ряда своих самых нелепых и позорных «красных линий».

В результате на сегодняшний день наметилось, как мне представляется, определенное «разделение труда» между союзниками Украины — США и «Coalition of willings» (Франция, Великая Британия, Польша, Швеция, Финляндия, Румыния, Эстония, Латвия, Литва, Голландия, Чехия, Канада, Норвегия).

Осторожный дедушка Байден никогда не откажется от своей последней красной линии и не пошлет в Украину американских военнослужащих. Но Америка выполняет важнейшую функцию, с которой европейцы самостоятельно не справились бы, — поставка Украине необходимого количества артиллерийских снарядов и ракет для ежедневного обмена ударами на линии соприкосновения сторон. В Европе для этого просто недостаточно производственных мощностей. США обеспечат равновесие на тысячекилометровой линии фронта. А «Коалиция желающих» займется самым интересным и вдохновляющим — сценарием Победы Украины в центре тяжести войны — на Крымском полуострове. Крым — это ахиллесова пята российского орангутанга. ВСУ работали по ней достаточно успешно даже во время полугодового снарядного дефицита. А представьте себе, что в небе Украины появились 100–200 современных западных истребителей, вооруженных дальнобойными ракетами, руководимых из единого центра, обладающего в режиме реального времени всей информацией о потенциальных целях.

Этой сотни самолетов еще нет, но два таких летающих центра (Saab 340 AEW&C) уже заблаговременно предоставлены активным участником коалиции — Швецией, возвращающейся в мировую историю после двух столетий каникул.

Дальнейшее пребывание российских войск в Крыму станет невозможным. Под угрозой полного дистанционного уничтожения они вынуждены будут покинуть полуостров.

Для успешной реализации этого лежащего на поверхности сценария Поражения России коалиция намерена отказаться от последней, одной из самых абсурдных и нелепых красных линий — за штурвалами переданных Украине самолетов должны быть исключительно украинские пилоты. Не случайно Макрон в последние дни настойчиво повторяет через запятую — «я намерен послать в Украину Mirages, я намерен послать в Украину французских военных специалистов». Перевожу с французского на русский: «Я намерен отправить в Украину подразделения французских ВВС, базироваться они будут в том числе на аэродромах Польши и Румынии, так же как и эскадрильи британских и шведских ВВС».

А теперь попробуем взглянуть на сложившуюся ситуацию глазами архитектора 4-й мировой войны1. Он не может не понимать, что его ядерный шантаж уже не работает, а конвенциональную войну с Западом он обречен проиграть. Властелина мира из него уже не получится, и перед ним встала в прямом смысле экзистенциальная проблема — как остаться у власти (и, следовательно, живым!) в проигравшей войну стране. Да, Путлер понимает, что он никогда не возьмет ни Киев, ни Одессу, ни Харьков, но он еще надеется, что ему удастся заключить какое-то перемирие, которое он сможет продать своему пиплу как более-менее почетную ничью. На днях он сделал первый такой полуофициальный вброс в своем выступлении перед сотрудниками МИДа. Настолько неадекватный, что он явно не убедил даже собственную аудиторию. Кстати, для меня реакция аудитории была намного более информативной, чем невнятное бормотание что-то зачитывавшего с бумажек оратора. Некоторое время я не мог понять, где же я видел раньше точно такие же одинаковые лица у всех слушателей в огромном зале.

Посмотрите сами пленочку. Там много кадров массовки. У всех холуев каменные, замкнутые, тоскливые, отчужденные лица. Они все еще якобы лояльны, но уже не верят ни одному его слову.

Ну, конечно! Это кинохроника гитлеровской Германии. Выступление Геббельса перед партийными активистами где-то в марте 1945-го.

Летом 2024 года на часах Путлера весна 1945-го.

Слава Украине!

Андрей Пионтковский, kasparov.ru