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В Беларуси снова подорожает топливо

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  • 17.06.2024, 10:31
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В Беларуси снова подорожает топливо

Это будет пятое подорожание из восьми анонсированных.

Как ожидается, этой ночью, 18 июня, в Беларуси подорожает топливо на АЗС. Это будет пятое подорожание из восьми анонсированных, напоминает abw.by.

Ранее концерн «Белнефтехим» предупредил, что топливо будет прибавлять в цене по копейке в течение восьми недель.

С 18 июня цены на топливо будут такими:

- АИ-92-К5-Евро — 2,31 руб.;

- АИ-95-К5-Евро — 2,41 руб.;

- АИ-98-К5-Евро — 2,63 руб.;

- ДТ-К5 — 2,41 руб.

Решение о поэтапном повышении стоимости топлива на АЗС было якобы принято комиссией по вопросам государственного регулирования ценообразования при «правительстве». Среди причин повышения цены — рост затрат на производство нефтепродуктов, увеличение акцизов.

Предыдущее подорожание топлива произошло 21, 28 мая, 4, 11 июня. В июне топливо будет дорожать каждую неделю.

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