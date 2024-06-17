Лицею БГУ присвоено имя Феликса Дзержинского 6 17.06.2024, 10:51

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Лицей сменил свой аккаунт в Telegram.

О том, что лицею БГУ могут присвоить имя Железного Феликса, стало известно в марте во время рабочей встречи директора лицея Татьяны Мамчиц с руководством Белорусского государственного университета.

Татьяна Мамчиц передала ректору БГУ Андрею Королю «коллективное обращение сотрудников лицея с предложением о присвоении учебному заведению имени «выдающегося уроженца белорусской земли Феликса Дзержинского», сообщает телеграм-канал Лицея БГУ.