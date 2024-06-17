«Просто в шоке: он горел свечкой целый час» 4 17.06.2024, 10:13

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В Калинковичах мужчина залез на опору ЛЭП, а потом упал на провода.

О случае, произошедшем 16 июня в Калинковичах, рассказывают местные жители. По информации паблика Gorodkalinkovichi, на улице Подольская мужчина повис на проводах линии электропередач, пишет «Флагшток»:

«По предварительным данным, пытался совершить самоубийство. Поругался с девушкой и решил покончить с собой, надеясь, что его ударит током. Он долгое время находился в состоянии, напоминающем смерть, и висел так около часа».

Однако в комментариях высказали другие версии произошедшего:

«После ссоры его выгнали и не пускали домой. Вероятнее всего, залез на столб, чтобы посмотреть, что происходит во дворе дома, оттуда виден дом хоть и издалека. Оступился, упал на провода и зацепился».

Жители микрорайона отмечают, что из-за инцидента у них больше часа не было электричества, и уточняют, что виновник ЧП остался жив:

«Я стоял снизу, он горел заживо, просил о помощи».

«Я тоже там был. Просто в шоке: он горел свечкой целый час. По итогу сняли — живой».

Очевидцы также отметили, что скорая помощь приехала быстро, но никто не мог помочь мужчине до тех пор, пока линия была под напряжением.