закрыть
17 июня 2024, понедельник, 11:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Для России эта территория остается неприкосновенной»

  • 17.06.2024, 10:04
  • 3,002
«Для России эта территория остается неприкосновенной»

В ВМС рассказали, как удалось обеспечить работу зернового коридора без РФ.

Украине удалось обеспечить работу морского коридора в Черном море благодаря тому, что большая часть маршрута пролегает в водах, неприкосновенных для Москвы.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук.

«Основная составляющая успеха - это то, что большая часть нынешнего коридора проходит через территориальные воды стран-членов НАТО: Румыния, Болгария, Турецкая Республика. Территориальные воды - 12 морских миль от побережья, согласно международному законодательству, являются суверенной территорией государства», - сказал он.

По его словам, там действует такой правовой режим, как и в самом государстве, к которому они относятся.

«Это все равно, если бы вы попали на сушу этой страны. И для России эта территория остается неприкосновенной», - добавил Плетенчук.

Как отметил представитель ВМС, россияне у себя в телевизоре могут разбрасываться угрозами, но в реальности прекрасно понимают, что вступать в прямую конфронтацию с Североатлантическим альянсом они не могут себе позволить.

Украинская часть

«Соответственно, остается та часть, которая в нашей акватории, по которой враг пытался достаточно долго работать», – сказал он.

Плетенчук рассказал, что сейчас россияне, туда баллистику направляют периодически, большинство ракет мы сбиваем на подлете.

«Они пробовали миновать этот участок – довольно длительное время с самолетов Су-24 они сбрасывали донные мины в контейнерах. Но после того, как сбили тот Су-24 – они передумали. Были случаи, когда они приближались самолетами стратегической авиации, например Ту- 22, но потом они тоже эту идею оставили. В воздухе царит российская авиация, однако воздушные атаки мы в большинстве своем отражаем», - добавил он.

По его словам, минная безопасность, противодиверсионная деятельность, патрулирование, конвоирование - это все осуществляют Военно-морские силы собственными силами и ресурсами, чтобы обеспечить безопасность в этом участке, который является нашими территориальными водами

«Более того, был период, когда российские суда, шедшие либо с наших оккупированных территорий, либо из РФ в Босфор тоже укрывались от нас в территориальных водах Турции, понимая, что там их никто не заденет», - рассказал Плетенчук.

Морской коридор

Как сообщало РБК-Украина после того, как Россия вышла из «зернового соглашения» в июле 2023 года, Украина создала специальный морской коридор, предназначенный для защиты зерна и металлургической продукции, вывозимой из портов Черного моря.

Среднемесячные мощности морского коридора составляют около 7 млн тонн. По прогнозу НБУ, это позволит аграриям вывезти всю продукцию, предназначенную для экспорта.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Оба хуже
Оба хуже Ирина Халип
Древо баобаб на краю пожара
Древо баобаб на краю пожара Владимир Халип
Путин все понял?
Путин все понял? Виталий Портников
Китай выдвинул очередной ультиматум РФ
Китай выдвинул очередной ультиматум РФ Андрей Коваленко