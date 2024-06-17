«Для России эта территория остается неприкосновенной» 17.06.2024, 10:04

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В ВМС рассказали, как удалось обеспечить работу зернового коридора без РФ.

Украине удалось обеспечить работу морского коридора в Черном море благодаря тому, что большая часть маршрута пролегает в водах, неприкосновенных для Москвы.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук.

«Основная составляющая успеха - это то, что большая часть нынешнего коридора проходит через территориальные воды стран-членов НАТО: Румыния, Болгария, Турецкая Республика. Территориальные воды - 12 морских миль от побережья, согласно международному законодательству, являются суверенной территорией государства», - сказал он.

По его словам, там действует такой правовой режим, как и в самом государстве, к которому они относятся.

«Это все равно, если бы вы попали на сушу этой страны. И для России эта территория остается неприкосновенной», - добавил Плетенчук.

Как отметил представитель ВМС, россияне у себя в телевизоре могут разбрасываться угрозами, но в реальности прекрасно понимают, что вступать в прямую конфронтацию с Североатлантическим альянсом они не могут себе позволить.

Украинская часть

«Соответственно, остается та часть, которая в нашей акватории, по которой враг пытался достаточно долго работать», – сказал он.

Плетенчук рассказал, что сейчас россияне, туда баллистику направляют периодически, большинство ракет мы сбиваем на подлете.

«Они пробовали миновать этот участок – довольно длительное время с самолетов Су-24 они сбрасывали донные мины в контейнерах. Но после того, как сбили тот Су-24 – они передумали. Были случаи, когда они приближались самолетами стратегической авиации, например Ту- 22, но потом они тоже эту идею оставили. В воздухе царит российская авиация, однако воздушные атаки мы в большинстве своем отражаем», - добавил он.

По его словам, минная безопасность, противодиверсионная деятельность, патрулирование, конвоирование - это все осуществляют Военно-морские силы собственными силами и ресурсами, чтобы обеспечить безопасность в этом участке, который является нашими территориальными водами

«Более того, был период, когда российские суда, шедшие либо с наших оккупированных территорий, либо из РФ в Босфор тоже укрывались от нас в территориальных водах Турции, понимая, что там их никто не заденет», - рассказал Плетенчук.

Морской коридор

Как сообщало РБК-Украина после того, как Россия вышла из «зернового соглашения» в июле 2023 года, Украина создала специальный морской коридор, предназначенный для защиты зерна и металлургической продукции, вывозимой из портов Черного моря.

Среднемесячные мощности морского коридора составляют около 7 млн тонн. По прогнозу НБУ, это позволит аграриям вывезти всю продукцию, предназначенную для экспорта.